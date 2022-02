Il Comandante Regionale del Piemonte della Guardia di Finanza ricevuto dal Prefetto di Asti

Nella mattinata odierna il Prefetto di Asti ha ricevuto il Generale di Divisione Benedetto Lipari, Comandante Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza, accompagnato dal Comandante Provinciale del Corpo, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio.

Nel corso dell’incontro, è stata ribadita l’importanza delle delicate funzioni espletate dalla Fiamme Gialle, specie nell’attuale contesto pandemico, nel quale le iniziative di prevenzione e contrasto alla criminalità economico-finanziaria assumono un decisivo rilievo ai fini del corretto funzionamento del mercato.

In particolare, il Prefetto ha sottolineato la rilevanza dell’attività di vigilanza e controllo svolta dal Corpo, mirante non solo ad impedire ogni forma di distorsione delle attività economiche, ma anche ad individuare e contrastare efficacemente eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo locale.

Al termine del cordiale colloquio, il Prefetto ha manifestato vivo apprezzamento per la preziosa attività quotidianamente svolta dalle Fiamme Gialle in piena sinergia con le altre Forze di Polizia della provincia.