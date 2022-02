Il Castigliano e l’Andriano visti dagli studenti di quinta con la ricerca sociale della 5T

Dalla teoria alla pratica per conoscere meglio la propria scuola e il futuro dei suoi studenti: è quanto è stato realizzato da una classe dell’Istituto Castigliano di Asti.

Nell’ambito delle scienze umane la classe 5T, coordinata dalla prof.ssa Silvia Farotto dell’indirizzo dei Servizi della sanità e assistenza sociale, ha effettuato un sondaggio tramite questionario somministrato a dodici classi quinte tra IIS Castigliano sede di Asti e di Castelnuovo Don Bosco. Sono emerse importanti considerazioni sul loro percorso scolastico, sulle loro prospettive lavorative e sulla continuazione degli studi in relazione ai loro contesti socio culturali.

“Attraverso le risposte si evidenzia una profonda consapevolezza e maturità che ci permette di esplicitare la soddisfazione dell’utenza nei confronti dell’offerta formativa dell’Istituto.” commentano dall’Istituto guidato dalla dirigente Martina Gado.

Vediamo più nel dettaglio l’iniziativa di ricerca sociale realizzata che ha coinvolto le 12 classi quinte di entrambe le sedi, Asti e Castelnuovo Don Bosco per un totale di 161 studenti.

“Nell’ambito delle Scienze umane e sociali la Psicologia ci avvicina alla realtà sociale che viviamo ogni giorno, nello specifico a scuola, con le varie tematiche che in questi cinque anni abbiamo affrontato. Una delle ultime studiate è stata la ricerca sociale. A partire da essa abbiamo provato a cimentarci nella costruzione di un questionario che non ricerca la verità ma vuole indagare la condizione degli studenti giunti al termine del proprio percorso scolastico all’Istituto professionale.” – spiegano dalla classe 5T.

Il questionario è stato sottoposto attraverso un modulo di Google utilizzato prevedeva domande a risposte chiuse o a scelta multipla relative a diversi ambiti:

-informazioni demografiche classiche

-relazioni fra pari

-apprendimento e formazione

-esperienze significative

-esame di stato

-prospettive future post diploma: lavoro o studio?

-quali motivazioni mi spingono a proseguire gli studi/entrare nel mondo del lavoro.

La classe 5T ha redatto un dettagliato report analizzando le risposte che si può consultare cliccando qui -> REPORT QUESTIONARIO 5T CASTIGLIANO ASTI