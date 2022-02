I.I.S. Alfieri, al via il secondo anno di incontri tra studenti e architetti astigiani

Anche quest’anno per gli alunni dell’IIS “V. Alfieri”, grazie alla collaborazione con l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Asti, si svolgerà una serie di incontri dedicati a sviluppare tematiche nel campo dell’architettura per tutte e tre le sezioni – artistico, classico e professionale.

Gli incontri serviranno per confrontarsi con gli architetti astigiani e imparare da loro gli aspetti deontologici della professione, la progettazione di spazi pubblici e privati, il progetto e l’interazione con i paesaggi, la tutela dei beni culturali, l’applicazione nella professione dei principi di sostenibilità ambientale e la pianificazione della mobilità sostenibile.

Sulla scorta di un’esperienza già condotta con successo lo scorso anno scolastico, che ha visto impegnati 120 studenti, in questa edizione, oltre allo sviluppo delle tematiche già prese in considerazione nella precedente, il percorso si arricchisce di due nuove nuove proposte legate all’attività dell’architetto: una riguarda l’ambito cinematografico tra spazio architettonico e scenico e l’altra è inerente l’accessibilità degli spazi, con il titolo “il progetto dal superamento delle barriere architettoniche al design for all”.

Un percorso di PCTO, grazie al protocollo d’intesa siglato tra l’Istituto e l’ordine professionale, reso possibile dall’Ordine degli Architetti di Asti, che si è messo a disposizione della scuola per formare gli alunni e condividere le proprie esperienze, conoscenze e capacità, attraverso la realizzazione di corsi di presentazione della professione di Architetto.

Il percorso è stato progettato per fornire agli studenti l’acquisizione di competenze utili per l’orientamento nelle future scelte di studio/lavoro, in collaborazione con il presidente dell’Ordine, Raffaele Fusco, il vicepresidente Luca Ottaviani e la Dirigente scolastica dell’Istituto V.Alfieri, prof. Maria Stella Perrone e la docente di Architettura e Design del Liceo Artistico prof. Gianna Gandini.

Gli incontri tra gli architetti e gli allievi sono concepiti all’insegna dell’interattività e rappresenteranno anche una valida occasione di scoperta e di consapevolezza per un’eventuale futura scelta universitaria.

Inoltre, il percorso sarà anche un modo per conoscere più a fondo e da vicino il nostro territorio, quello in cui i ragazzi vivono quotidianamente, magari proponendo idee di miglioramenti anche legati al concetto dello sviluppo sostenibile, che gli alunni, dopo aver appreso sui banchi di scuola, potranno approfondire con senso critico e costruttivo, interagendo con veri professionisti.