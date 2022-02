I Distretti d’Italia del Rotary dicono No alla Guerra

I quattordici Distretti d’Italia del Rotary International, che rappresentano quasi quarantamila rotariani, seguono con attenzione e apprensione l’evolversi del conflitto tra Russia e Ucraina.

In quanto rappresentanti di una delle più grandi organizzazioni umanitarie nel mondo, titolare di un seggio permanente all’Assemblea delle Nazioni Unite, che ha fatto della pace e della prevenzione dei conflitti il valore fondante della propria azione globale, i Governatori Italiani si uniscono alla richiesta della comunità internazionale per un immediato cessate il fuoco, il ritiro delle forze russe e il ripristino degli sforzi diplomatici per la ricerca di una soluzione attraverso il dialogo.

In questo drammatico momento il pensiero va ai soci e alle socie dei club ucraini e a tutta la popolazione colpita dai tragici eventi che in queste ore registrano un’escalation di violenza le cui conseguenze avranno echi in Europa e nel mondo intero.

L’Europa sta già discutendo un piano per l’accoglienza di profughi e sfollati in fuga dal conflitto e il Rotary italiano è pronto a farsi promotore e ad appoggiare qualsiasi valida iniziativa di pace e solidarietà.

icordiamo che il Rotary International è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti e imprenditori che credono in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. I soci del Rotary operano condividendo la responsabilità di passare all’azione per risolvere i problemi più pressanti del mondo. I 35.000 club nel mondo sono impegnati a: promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali, incentivare la sostenibilità ambientale.