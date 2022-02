Guardia di Finanza di Asti, sequestrati 40mila articoli decorativi per la casa: denunciate tre persone per frode

Nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio programmato dal Comando Provinciale di Asti, i Finanzieri della Tenenza di Nizza Monferrato hanno eseguito un accesso presso un esercizio commerciale, sottoponendo a sequestro penale 40.000 articoli decorativi per la casa, del valore stimato di 100.000 euro.

I prodotti sequestrati, posti in vendita dall’esercizio commerciale, che sono risultati mancanti delle prescritte dichiarazioni di conformità, nonché della relativa documentazione tecnica, recavano etichettatura non conforme e marchiatura CE indebitamente apposta, con la conseguenza di trarre in inganno il consumatore inducendolo a ritenere il prodotto sicuro, senza consentire un’esatta valutazione degli eventuali effetti dannosi, né tanto meno le idonee cautele di uso necessarie onde evitare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ai sensi del Codice Penale, unitamente ai legali rappresentanti delle società fornitrici dei prodotti.

Nel corso del medesimo intervento, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo anche altri 541 articoli per la casa, del valore di circa 1500 euro, sprovvisti della denominazione legale o merceologica del prodotto e delle informazioni destinate a consumatori e utenti rese in lingua italiana, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti del titolare, per violazione delle disposizioni previste dal Codice del Consumo.

L’attività di servizio delle Fiamme Gialle astigiane si inserisce nel più ampio novero dei compiti istituzionali assolti dalla polizia economico-finanziaria nel settore della sicurezza dei prodotti, orientata alla tutela dei consumatori, potenziali destinatari di merce priva dei requisiti minimi di qualità, e al contrasto di qualsiasi fenomeno distorsivo della concorrenza.