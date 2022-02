Grave incidente sulla strada provinciale tra Moncalvo e Casale

Un grave incidente è accaduto oggi, sabato 19 febbraio, sulla strada provinciale che collega Moncalvo a Casale.

Nel tratto di strada nel comune di Cereseto tre automezzi sono rimasti coinvolti in un frontale, con dinamica ancora in corso di accertamento, e due persone, un uomo e una donna, hanno riportato gravi ferite, giudicati in codice rosso dal personale del 118 intervenuto sul posto. I due feriti sono stati trasportati agli ospedali di Casale Monferrato e di Asti, non sono ancora state rese note le generalità.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente e i Vigili del Fuoco di Alessandria per agevolare le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza i mezzi.