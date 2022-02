Grande interesse e partecipazione al secondo appuntamento online del percorso “Cantiere Genitori”

Mercoledì scorso, 23 febbraio, si è tenuto il secondo appuntamento online con Cantiere Genitori, il percorso di formazione e condivisione sull’educazione proposto dall’Istituto Comprensivo Asti 3 “Angela Chiappino” e l’associazione Genitorinsieme.

“È stato un appuntamento molto interessante e intenso in cui in un intervento molto chiaro e puntuale il Dott. Bonavolontà, psichiatra e psicoterapeuta del DSM di Asti e volontario del Consultorio familiare Francesca Baggio ci ha proposto una riflessione molto intensa sulle emozioni dei nostri figli, su come esse si sviluppino e su quanto siano importanti i legami con i genitori per la loro crescita serena ed equilibrata” spiegano gli organizzatori.

La dott.ssa Nigra e la dott.ssa Faretina, anch’esse esperte professioniste e volontarie del Consultorio Baggio, hanno fornito preziosi elementi concreti su come i bambini vivano le piccole e grandi situazioni quotidiane di tensione in famiglia e su come gestire i conflitti domestici in modo adeguato al bisogno di sicurezza dei nostri ragazzi.

Un ringraziamento speciale ai nostri ospiti e l’invito a tutti al prossimo appuntamento con il Cantiere Genitori” chiosano gli organizzatori.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 20.45 sempre sulla pagina Facebook e YouTube di Genitorinsieme. Il tema della serata sarà “Perché educare alla sessualità è importante? Quali sono gli obiettivi dell’educazione sessuale nelle diverse fasce di età e quale Il ruolo dei genitori?”. Sarà ospite la Dott.ssa Francesca Inghirami Psicologa esperta in educazione sessuale.