Giovedì 3 marzo un incontro del GAL Terre Astigiane sui bandi per la valorizzazione del turismo

Il GAL Terre Astigiane propone, in collaborazione con Astesana, un incontro pubblico di presentazione dei bandi appena riaperti per la valorizzazione del turismo.

L’incontro si terrà giovedì 3 marzo, alle ore 17,45, presso la Sala Consiliare del Comune di Costigliole d’Asti, in via Roma 13.

Verranno illustrati i bandi “Creazione e sviluppo di attività extra agricole”, rivolto alle imprese agricole del territorio del GAL che diversificano la propria attività in ambito turistico (agriturismi, fattorie didattiche) e “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole, piccole e micro imprese non agricole”, rivolto a imprese del territorio del GAL attive nell’ambito di attività di accoglienza, ricettività e di servizi al turismo in generale.

Si specifica che è necessaria la prenotazione, segnalando la presenza all’indirizzo info@galterreastigiane.it L’accesso alla Sala potrà avvenire solo con la certificazione del Super Green Pass valido e con mascherina FFP2.

Si ricorda che i testi completi dei bandi sono disponibili sul sito del GALhttps://www.galterreastigiane.it/, alla sezione “Bandi aperti” e su Sistemapiemonte/ PSR 2014-2020/

Elenco bandi.

Per qualsiasi informazione, si prega di rivolgersi agli uffici del Gal al n. 0141 966187.