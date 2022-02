Giornata dei calzini spaiati negli asili nido di Asti

Il 4 febbraio è la Giornata dei calzini spaiati: una metafora della diversità che ci ricorda che un diverso colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura di un calzino.

I nidi d’Infanzia della Città di Asti, come già lo scorso anno, aderiscono all’iniziativa e hanno proposto alle famiglie frequentanti di postare sui social una foto dei loro calzini spaiati sulla pagina Amici dei Nidi d’infanzia-Asti e taggando la #giornatadeicalzinispaiati e @autismoParoleperdirlo. Un gesto che stimola la fantasia, crea gioco e divertimento tra adulti e bambini e nello stesso tempo testimonia quanto la diversità generi ricchezza.

E’ importante imparare a guardare l’altro senza giudicare e godere della sua unicità: questo il messaggio che sta alla base dell’iniziativa, nata da un’idea di una maestra friulana. L’invito a partecipare è rivolto anche a tutta la cittadinanza: indossate (deliberatamente e senza sentirvi inadeguati) due calzini uno diverso dall’altro, meglio se con abbinamenti incongrui e fantasiosi, e trascorrete così tutta la giornata.

“In questi di anni di Covid l’iniziativa assume anche un altro valore: diventa un messaggio per chi si sente solo, proprio come un calzino spaiato. Un inno quindi alla diversità da un lato e anche alla speranza di ritrovarci al più presto, come un paio di calzini spaiati che si riabbracciano dopo essere stati divisi a lungo” così il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora all’Istruzione e ai Nidi d’Infanzia Elisa Pietragalla sottolineano l’importanza dell’iniziativa al fine di sostenere e rispettare la diversità.