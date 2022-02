Giobert  For Future: al via una serie di incontri per formare gli allievi verso la conoscenza delle start up

Compito precipuo della Scuola è quello di approfondire, analizzare, elaborare strategie assieme alle studentesse e agli studenti, finalizzate alla più completa e funzionale trattazione di argomenti che rivestono una così grande importanza per le nuove generazioni. Rispondendo anche agli obiettivi dell’Agenda 2030, i docenti Loredana Tuzii, Barbara Fieschi e Mario Franco Fassio hanno realizzato una serie di incontri per formare gli allievi delle classi quarte del Giobert di Asti verso la conoscenza delle start up,

Lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile può essere un volano per l’economia del nostro territorio e fonte di reddito per le future generazioni. Il Giobert non è nuovo a questo forma di esperienze vanta già giovani che hanno intrapreso questo tipo di percorso.

Il primo incontro è stato con l’avvocato Enrico Goitre, il giovane e brillante avvocato astigiano che lavora presso un importantissimo studio legale di Milano: Bonelli Erede Pappalardo . Il suo intervento ha permesso ai ragazzi di comprendere cosa spinge a creare una start up innovativa quali sono i punti di rischio e di forza, illustrando casi concreti alcuni di grandissimo successo altri meno ma comunque importanti per conoscere le dinamiche dell’imprenditorialità

Con il giovane avvocato si è instaurato un rapporto di grande empatia la lezione è stata impostata attraverso la didattica del problem solving didattica, già in uso al Giobert, che porta alla scoperta di nuove soluzioni attraverso ragionamenti logici mettendo a frutto conoscenze pregresse .

Gli organizzatori prevedono altri incontri sia con l’avvocato Goitre, che con un docente della Bocconi e un professionista formato presso dell’Università di Harvard business school. Il Giobert vuole costruire per i propri studenti percorsi formativi economico- giuridici -aziendalistici moderni ed assolutamente aggiornati per le sfide del futuro .