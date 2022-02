Gabiano festeggia San Giovanni Bosco

Durante la S. Messa di domenica 30 gennaio, è stato ricordato S. Giovanni Bosco, il Santo dei giovani per eccellenza. Bambini e ragazzi del catechismo e dell’oratorio “S. Filippo Neri” di Gabiano erano presenti alla funzione con le loro famiglie, insieme a diversi fedeli delle Parrocchie di Mombello M.to e della Valcerrina.

Grande la soddisfazione del Parroco don Carlo Pavin e delle catechiste nel vedere tanta partecipazione, soprattutto nel momento dell’omelia. Il sacerdote, rifacendosi anche a diverse frasi celebri del Santo, ha instaurato un dialogo interattivo con i presenti: citando i genitori, ha riconosciuto il delicato compito che ricoprono come primi educatori, rivolgendo loro una particolare preghiera di sostegno e incoraggiamento. In ultimo, don Carlo ha ricordato il grande legame di Gabiano con i Salesiani, in modo particolare per la presenza in paese, fino alla fine degli anni ’80, della comunità delle apprezzatissime Suore di Maria Ausiliatrice, impegnate nella conduzione dell’allora asilo infantile “Durazzo Pallavicini”. Terminata la funzione, purtroppo niente giornata di giochi e pranzo in oratorio come da tradizione, ma abbracci virtuali e un arrivederci a presto con gli incontri di catechismo.