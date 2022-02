Gabiano, anticipazione del MonFilmFest di luglio 2022

A luglio ritorna il MonFilmFest in Valcerrina e lo fa con la sua 20@ edizione.

Nel frattempo l’Unione dei Comuni della Valcerrina e Immagina Associazione Culturale presentano nei giorni 25 e 26 marzo 2022 presso il Salone Comunale di Gabiano PREQUEL – Anteprima del 20° MonFilmFest che avrà luogo in Valcerrina dall’8 al 16 luglio 2022.

Questo il Programma Proiezioni – 25/03/2022 Gabiano dalle ore 21,00

Grazie al cielo di Andrea Jublin (anno 2004 durata 9’05”)

Baiano di Elisabetta Bernardini (anno 2005 durata 12’44”)

Orbite di Adriano Valerio (anno 2008 durata 16’)

La patata azzurra di Nicola Piovesan (anno 2015 durata 9’10”)

Balotelli di Morr Ndiaye e Riccardo Banfi (anno 2019 durata 17’44”)

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a Pier Mario Selva cell. 348 0205335

mailto: piermario.selva@immagina.net

Il 26 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il Salone Comunale di Gabiano sarà possibile incontrare tutto lo staff che guiderà gli interessati su:

COME POTER AIUTARE IL 20° MonFilmFest

GIOCHI DI CINEMA IN VALCERRINA

OVUNQUE

“QUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA”

· Donando su Monfilmfest.eu/dona/

· Offrendo ospitalità alle troupe

· Aiutando le troupe alla ricerca di Location, Oggetti, Personaggi e quant’altro possa servire per realizzare un Film

Rivolgersi a Franco Olivero cell. 335 6826151 – mailto: franco.olivero@immagina.net