Fondazione Rotary e USAID donano concentratori di ossigeno a quattro RSA della Provincia di Asti

In questi giorni Silvia Scarrone, Governatore del Distretto 2032 del Rotary che comprende i Club del Basso Piemonte e della Liguria, sta consegnando agli Assistenti del Governatore del Distretto i concentratori di ossigeno che saranno poi portati a diverse RSA del territorio.

Nella nostra provincia sono ben quattro le RSA che hanno beneficiato di questo “Service del Concentratore di Ossigeno”. Due sono ad Asti: la Residenza San Giuseppe di via Testa e l’RSA Suore Francescane Angeline di Via Zangrandi; una a Canelli, la Casa di Riposo Comunale “Guido e Rachele Bosca” ed una a Nizza Monferrato “Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco”.

Queste RSA sono state visitate nei giorni scorsi dai presidenti Rosella Maggiora e Aldo Zaio rispettivamente presidente del Rotary Club di Asti e del Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato, con loro l’assistente del Governatore Luigi Gentile del gruppo Piemonte Est, il prefetto distrettuale Giorgio Gianuzzi ed alcuni dirigenti dei due Rotary Club.

Anche quest’anno la Rotary Foundation in collaborazione con l’USAID – Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale – ha lanciato il programma “USAID – Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-19”. Per il secondo anno consecutivo – lo scorso anno erano stati distribuiti oltre 400 tablet alle Scuole Superiori di Secondo Grado – la collaborazione tra Rotary Foundation e USAID continua e l’iniziativa prevede la messa a disposizione da parte dell’Agenzia Governativa Americana, di importanti fondi per contrastare gli effetti della pandemia.