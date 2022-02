False mail della Polizia, sms truffa su Green Pass e conto corrente: l’allerta della Polizia Postale

Continuano le segnalazioni della Polizia Postale sui vari tentativi di truffa attraverso falsi messaggi mail o sms che puntano a carpire dati personali degli utenti. Sulla pagina facebook https://www.facebook.com/commissariatodips/ e sul sito https://www.commissariatodips.it/index.html negli ultimi giorni sono stati segnalati tre nuovi tentativi di truffa su cui prestare la massima attenzione e che di seguito riportiamo.

– Attenzione, è in atto una nuova tipologia di phishing, che sfrutta la comunicazione del Ministero della Salute per l’invio al cittadino del link al download del greenpass.

L’attacco si realizza nell’invio ai soggetti di un sms apparentemente proveniente dal Ministero della Salute (Min Salute) nel quale si allerta il cittadino che la sua certificazione verde risulta essere clonata. Il Messaggio contiene inoltre un link ad un sito malevolo, che induce a fornire i propri dati bancari”.

NON APRIRE MAI LINK E ALLEGATI

CESTINA IL MESSAGGIO

– “Gentile Cliente, risulta una anomalia sul suo conto, la invitiamo a verificare al seguente link:xxxxxxxxxxxxx”.

Questo è il contenuto di alcuni sms, artatamente contraffatti, che stanno arrivando sui nostri telefonini.

Ricordiamo sempre che nessun Istituto di credito richiede ai propri clienti dati personali, password o verifiche, attraverso sms, e-mail o telefono.

Se doveste ricevere messaggi, e-mail o telefonate dalla propria banca, informate immediatamente il vostro Istituto di credito. NON aprire mai link o allegati.

Per eventuali informazioni e/o segnalazioni è disponibile il portale della polizia postale commissariatodips.it.

– E’ in corso una massiva campagna di phishing attraverso false email e messaggi social realizzati indicando nel testo il nome del Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, così come del Capo della Polizia, del Direttore della polizia postale e di altri rappresentanti delle forze dell’ordine.

Tali falsi messaggi, scritti in diverse lingue, utilizzano anche logo della Repubblica Italiana, del Ministero dell’Interno, di Europol o della Polizia, e prospettano alla vittima una inesistente indagine penale nei suoi confronti; il tutto allo scopo di causare agitazione nel destinatario, inducendolo a ricontattare i truffatori ed esponendosi in tal modo a successive richieste di pagamenti in denaro o comunicazione di propri dati personali.

Attenzione! La polizia postale raccomanda di diffidare da simili messaggi. Nessuna forza di polizia contatterebbe mai direttamente i cittadini, attraverso email o messaggi, per richiedere loro pagamenti in denaro o comunicazioni di dati personali, dietro minaccia di procedimenti o sanzioni penali.