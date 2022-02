“Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica”: ne discuteranno online Irene Baldriga e Nicoletta Fasano

Sabato 26 febbraio 2022 alle 16 (Meet) la prof.ssa Irene Baldriga presenterà “Estetica della cittadinanza. Per una nuova educazione civica” (Ed. Le Monnier). L’autrice dialogherà con Nicoletta Fasano (Israt). L’incontro è organizzato da Polo Cittattiva per l’ Astigiano e l’ Albese – I.C di S. Damiano, Museo di Cisterna, Israt, Associazione “Franco Casetta” con Fra production spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

“Che effetto producono l’esperienza e la consapevolezza dei beni culturali e della natura sul comportamento del cittadino? Nell’attualissimo dibattito sui valori di cittadinanza, il libro propone una riflessione tesa ad indagare il rapporto tra patrimonio culturale e costruzione dell’identità civica. Attraverso descrizioni ed esempi concreti, collegamenti alla letteratura, al cinema e alla filosofia, si illustra una declinazione estetica dello status di cittadino, espressa nell’essere e nell’agire. Ne consegue una moderna profilatura – globale, sostenibile, solidale e narrante – dello stare «nel mondo» (il Dasein di Heidegger) come cittadini il cui principio di ispirazione primaria si riconosce nella bellezza morale e materiale. La cittadinanza estetica, di cui il libro costituisce un manifesto inedito, è una postura fisica e mentale, un modo di essere e di interagire con gli altri e con i luoghi che si abitano e che abitano dentro di noi.”

Irene Baldriga è storica dell’arte e ricercatrice presso l’Università «Sapienza» di Roma, dove insegna Museologia e Didattica del museo. Ha lavorato nella scuola secondaria superiore come docente e dirigente scolastico ed è presidente emerito dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte. Studiosa dell’età rinascimentale e barocca, di museologia e critica d’arte, è autrice di numerosi saggi e monografie, tra cui L’occhio della lince. I primi lincei, tra arte, scienza e collezionismo (Accademia Nazionale dei Lincei), Dentro l’Arte. Contesto, metodo, confronti (Electa Scuola, 2016) e Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità, cittadinanza (Le Monnier, 2017). Per i suoi meriti culturali, il governo francese le ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Palme Accademiche.

Per iscrizioni: polocittattiva@icsandamiano.it