“Esiste un cioccolato davvero buono per tutti?”: alla Bottega Rava Fava il lancio del Cioccolato Manifesto

Dal 9 al 20 febbraio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti lancio del Cioccolato Manifesto: biologico e fair trade fondente extra 70% con cacao monorigine Ecuador il Nacional Arriba; è dolcificato con un 15% di zucchero integrale di canna Dulcita origine sempre dell’Ecuador.

Viene confezionato in un pack green: smaltabile e riciclabile nella carta. Le fave di cacao rendono intenso il profumo ed il sapore di questa tavoletta. Il cacao riempie il palato in modo morbido ed avvolgente.

La filiera di questo cioccolato è composta da produttori certificati fair trade: sono organizzazioni di migliaia di contadini che da anni lavorano nell’economia sociale e praticano agricoltura biologica.

Fair Trade significa garantire prezzo equo ai produttori, continuità nei rapporti commerciali e pre-finanziamento.

Dopo il caffè, questo è il secondo prodotto manifesto di Altromercato; la confezione – il pack – racconta in modo chiaro i valori e la storia del cioccolato che si sta acquistando.

Un cioccolato buono per chi lo coltiva e buono per il pianeta.

E sceglierlo conviene: dal 9 al 20 febbraio con 20€ di spesa in prodotti alimentari Altromercato ricevi un Cioccolato Manifesto in omaggio.

CIOCCOLATO MANIFESTO DAL 9 AL 20 FEBBRAIO 2022