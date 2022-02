Errebi fa “doppietta” in Liguria: dopo Albenga, il gruppo sbarca a Genova

Per il gruppo guidato da Luca e Stefano Borsello, il 2022 sarà un anno ricco di novità: dopo l’apertura del nuovo polo dell’usato ad Alessandria, da martedì 1° febbraio Errebi è il nuovo concessionario ufficiale Renault e Dacia di Genova e provincia.

“Siamo veramente felici del fatto che il gruppo Renault abbia deciso di affidare a noi il nuovo showroom di Genova, perché questo significa che stiamo facendo bene il nostro lavoro – ha detto Stefano Borsello, AD e Direttore Marketing – Per noi sarà una vera e propria sfida, anche perché si tratta della nostra prima volta in una grande città, ma questo non ci spaventa, anzi ci dà ancora più entusiasmo. Inoltre, abbiamo già diversi clienti genovesi che, quotidianamente, vengono nella nostra sede di Alessandria per acquistare un’auto: questo significa che non dovranno più fare 100 km per venire a trovarci perché ora finalmente Errebi è presente anche nella loro (anzi, nostra!) città” ha concluso Borsello.

Grande soddisfazione, quindi, per la famiglia Borsello, che nonostante il periodo difficile che tutti stiamo passando da due anni a questa parte continua a crescere ed espandersi. A fare da cornice al quadro delle novità Errebi ricordiamo la realizzazione del nuovo sito.

“Con il nuovo sito e il nuovissimo logo abbiamo voluto sottolineare ancora di più il concetto di mobilità a 360° che sta alla base della nostra vision, di come vogliamo apparire agli occhi della gente” dice l’AD del gruppo.

Errebiauto.it è infatti diventato Errebimobility.com, uno spazio virtuale dove l’utente può navigare in maniera intuitiva e scoprire in modo facile e veloce tutte le proposte Errebi (auto, moto, bici e e-bike, monopattini, pulmini) e i servizi offerti.

Non vi resta quindi che rimanere sempre connessi sul sito e su tutti i nostri canali social ufficiali, così da essere costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo Errebi e le altre novità in programma in questo 2022.