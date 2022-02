Enrico Cavallero scrive alla Regione Piemonte: “Costigliole soffre una “considerazione marginale” da parte del Vostro ente”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Costigliole d’Asti, Enrico Cavallero, indirizzata al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al vicepresidente, Fabio Carosso, e all’assessore alla sanità, Luigi Icardi.

Gent.mi

Cirio Alberto, Presidente Regione Piemonte

Carosso Fabio, Vicepresidente Regione Piemonte

Icardi Luigi Genesio, Assessore alla Sanità R.P.

Oggetto: Piano delle strutture sanitarie di prossimità in provincia di Asti.

In riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 febbraio u.s., con cui sono state individuate le 91 Case di Comunità che verranno realizzate sul territorio piemontese attraverso risorse PNRR, mi duole rappresentare il disappunto per come ancora una volta si sia giunti all’adozione di un provvedimento così significativo per il futuro del nostro territorio senza alcun coinvolgimento del Comune di Costigliole.

Già nel corso delle conversazioni intercorse in questi mesi e anni con gli Assessori in indirizzo si era evidenziato che Costigliole, nonostante risulti il quarto paese della Provincia di Asti per estensione territoriale, superiore a Nizza e Canelli, soffre una “considerazione marginale” da parte del Vostro Ente rispetto ad altri paesi dell’intera Provincia.

Non mi dilungo ad evidenziare le motivazioni che hanno portato alla mancata realizzazione negli anni passati della Casa della Salute nel nostro comune, con la conseguente interruzione e in certi casi mancata erogazione di servizi sanitari importanti e sussidiari per i cittadini di un territorio esteso come il nostro.

Queste criticità obbligano infatti da tempo i residenti costigliolesi a doversi spostare a Nizza, Canelli o Asti verso gli ospedali, le case della salute o le altre strutture sanitarie per poter beneficiare dei servizi essenziali. E come già esposto più volte, i servizi pubblici per raggiungere tali strutture sono insufficienti, creando così ulteriori notevoli disagi in particolare per i più anziani o per chi in generale presenta problemi di mobilità, problematica che invece meriterebbe un serio approfondimento ed una particolare attenzione.

Nel nostro caso, ad esempio, siamo riusciti da soli, con la piccola Casa della Salute presente presso i nostri ambulatori, ad affrontare l’emergenza Covid e a fornire dei servizi ai nostri concittadini e questo per dimostrare come sia stato di fondamentale importanza l’apporto di servizi e persone ma che probabilmente sarebbe stato ancora migliore se ci fossero state altre strutture.

L’obiettivo principale di ogni decisione dovrebbe sempre essere l’interesse del cittadino, soprattutto in settori così delicati come la sanità, ed è quindi fondamentale incrementare strutture e servizi che siano il più fruibile possibile per garantire la massima efficacia ed efficienza. E come se non interpellando e confrontandosi con le realtà territoriali più vicine alla popolazione?

L’amministrazione comunale e il paese di Costigliole non possono essere escluse da ogni intervento regionale o di programmazione, come nel caso dei fondi PNRR, ed allo stesso tempo ritengo che ogni intervento richieda un’approfondita riflessione che mi auguro vogliate garantire favorendo un incontro con le Amministrazioni in tempo utile per apportare eventuali correttivi prima di assumere decisioni definitive in sede di Consiglio Regionale.

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.