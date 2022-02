Elezioni comunali a Villanova d’Asti: Andrea Mattana Renon scende in campo e si candida a sindaco

Andrea Mattana Renon scende in campo candidandosi a sindaco di Villanova d’Asti.

Classe 1988, nato ad Asti, è diplomato in lingue, ha vissuto un anno nell’Irlanda del Nord e ha ottenuto una qualifica di “Tecnico superiore per la ristorazione, la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche”. Attivo da sempre nell’ambito del volontariato, dopo la prematura scomparsa della madre, Alma Renon, fonda l’associazione di promozione del territorio “Echi d’Infinito” che collabora con altre associazioni e fondazioni come AIRC. Appassionato di ballo, canto e teatro (vanta alcune apparizioni in programmi televisivi) ha da sempre portato alla sua Villanova spettacoli ed eventi culturali; oltre agli anni passati nell’ambito ecclesiastico nella veste di educatore. È socio dell’associazione nazionale Polizia di Stato, di cui il padre Gian Paolo è vicepresidente e membro dell’Istituto Nastro Azzurro. Appassionato di tradizioni e cultura del territorio è anche vicepresidente della Tiramisù Academy, un’associazione internazionale con sede a Treviso, che ha lo scopo di portare il made in Italy nel mondo. Reputa che i giovani e la sanità siano fondamento del programma di sviluppo di Villanova d’Asti.