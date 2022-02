Elezioni amministrative Asti, il “ticket” Crivelli – Cerruti è più vicino?

Incominciano a muoversi le acque in vista delle elezioni amministrative di questa primavera.

Nello scacchiere dei posizionamenti e riposizionamenti dei partiti, l’ultima mossa è di Massimo Cerruti, capogruppo dei 5 Stelle “nel caso dovesse essere utile, mi renderò disponibile anche a rinunciare alla candidatura a sindaco di Asti 2022″.

Cerruti, che nel 2017 aveva sfidato l’attuale sindaco Maurizio Rasero al ballottaggio, non ha aggiunto altre dichiarazioni rispetto a quanto comunicato precedentemente nella nota, rimettendosi a future evoluzioni.

La scelta politica di oggi però, in pratica, apre la strada ad una più solida collaborazione con il fronte di centro-sinistra che sostiene la candidatura di Paolo Crivelli. Sostegno che non era arrivato dal momento della presentazione della coalizione, ma che potrebbe giungere nei prossimi giorni. Addirittura si vocifera di un vero e proprio “ticket” all’americana, con una scelta di ruoli ben definiti nel caso in cui La compagine dovesse prevalere nel confronto elettorale.

Se le cose dovessero evolvere in questa maniera, ci ritroveremmo con una campagna elettorale con meno candidati rispetto alla scorsa tornata: ufficialmente l’unico candidato a sindaco è Paolo Crivelli, anche se per l’ufficializzazione della corsa di Maurizio Rasero al secondo mandato è questione di giorni.

Per il sindaco uscente i problemi potrebbero arrivare dalla tenuta del centro-destra: i giorni delle votazioni per il Quirinale non sono stati facili per la coalizione. Fratelli d’Italia ha ambizioni di leadership e le questioni politiche nazionali potrebbero influire pesantemente sulla situazione astigiana: soprattutto nel caso di candidati che si presenteranno con il simbolo del partito in lista e dovranno seguire le varie indicazioni delle segreterie.