Eleonora Zollo, candidata in FdI per per portare in consiglio comunale la battaglie in favore delle persone con disabilità

Una candidata alle amministrative che porterà con sé le battaglie per l’inclusione e l’autoderminazione nella prossima campagna elettorale. E’ questa la storia di Eleonora Zollo, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, che alle prossime elezioni ammnistrative correrà per la lista di Fratelli d’Italia.

Eleonora è affetta fin dalla nascita da una patologia neuromuscolare che provoca una grave disabilità motoria, l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 2 . A 32 anni ha scelto di mettersi in gioco per lottare affinché le persone portatrici di disabilità possano vivere le loro vite con dignità e possano soddisfare i bisogni che sono imprescindibili nella vita di una persona qualunque, che sia essa disabile o normodotata.

“Da bambina ho visto i miei genitori lottare per i diritti all’inclusione e all’autodeterminazione di una bambina – afferma – ora mi candido per FDI perché credo di avere una voce forte abbastanza ad aprire un varco nell’affermazione di un miglioramento concreto e tangibile nella quotidianità delle persone con disabilità in ogni sua dimensione, domestica, lavorativa, formativa, sociale e culturale. Voglio ridare il giusto valore all’autodeterminazione e alla Vita Indipendente”.

“La candidatura di Eleonora è un valore aggiunto alla città di Asti oltre che al nostro partito, da sempre al fianco delle persone che lottano per i diritti di tutti” afferma il segretario provinciale del partito Luigi Giacomini. “Eleonora è una persona capace e coraggiosa che darà il metro dell’alto profilo alla lista di Fratelli d’Italia alle prossime amministrative – conclude il vicesindaco Marcello Coppo – sono felice di correre al suo fianco“.