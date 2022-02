E’ ufficiale: il sindaco Maurizio Rasero correrà per un secondo mandato

E’ ufficiale: il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, correrà per un secondo mandato.

“Più volte ho affermato che la realizzazione degli obiettivi importanti che ci siamo prefissati di raggiungere facevano parte di un piano decennale: a questo aggiungiamo il fatto che la pandemia ha rallentato molto i nostri programmi. Non ho voluto dare prima questa comunicazione perché ero impegnato a lavorare per la città“.

L’annuncio è stato dato questa sera, durante una diretta sulla pagina Facebook del primo cittadino: Rasero quindi correrà contro Paolo Crivelli nella tornata elettorale che molto probabilmente si terrà il 22 e il 23 maggio prossimi.

Dalla prossima settimana, il sindaco inizierà una serie di incontri con le forze civiche e politiche per creare il campo della maggioranza che sosterrà questo secondo mandato. “Non nego che la mia volontà è allargare la coalizione che mi ha sostenuto: guardo in primis alle forze di centro, che 5 anni fa non hanno fatto parte della nostra partita“.

“Potevo scegliere tanti modi per fare questa comunicazione, potevo scrivere un discorso, potevo citare grandi personaggi – ha affermato – invece ho scelto di annunciare la mia candidatura da questa stanza. E’ da qui che abbiamo condiviso i giorni più bui del Covid e da questa stanza avete imparato a conoscermi meglio. Questa è il luogo che ho voluto scegliere per darvi questo annuncio“.

“Il lavoro è stato la cifra di questi 5 anni di amministrazione: ho lavorato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Il motto che ha contraddistinto la mia campagna elettorale cinque anni fa fu “Sindaco anche tu”: ho cercato di spendermi al meglio per tutti, soprattutto nei giorni difficili che ci hanno accompagnato”.

“I risultati che coglieremo nei prossimi anni è il principale motivo che mi ha spinto a rinnovare l’impegno per la città: nella campagna elettorale cercherò di spiegare le cose che ho fatto e le cose che vorremmo fare. Mi spiace che l’opposizione voglia dipingere un “io contro un noi”: ho sempre creduto nel valore delle squadra. Vogliamo portare avanti un progetto per la città e faccio fin da subito appello a tutte le forze civiche che mi hanno sostenuto in questi anni a continuare questo cammino con me”.

Non manca una stoccata alla colazione sfidante: “Mi fa sorridere chi contrappone una “società civile” a una non: siamo tutti in campo per il bene della città”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno dimostrato affetto in questi anni: grazie agli assessori, ai consiglieri comunali, a tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura”.

Durante la diretta, il sindaco ha fatto anche il punto sulla situazione Covid, con tutti i dati in netto miglioramento. “Stiamo andando a passi spediti verso la normalità – ha ricordato il sindaco – grazie ai comportamenti responsabili”.