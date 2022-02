Doppio appuntamento per la stagione teatrale dello spazio Kor

Doppio appuntamento per “Paradise”, la stagione teatrale di Spazio Kor con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Venerdì 11 febbraio alle 18 alla Biblioteca Astense secondo appuntamento con i “Dialoghi Paradise”, curati da Viola Lo Moro, con “Al piè d’un colle giunto: come lo spazio determina l’accesso – una lettura della Commedia di Dante”, dialogo con Pietro Cataldi e il collettivo “Al di Qua Artists”.

Un esule, Dante Alighieri, scrive nella lingua volgare del Duecento, una cosmogonia. L’avventura individuale e universale dell’ascesa e della conoscenza ultima dell’Eden. Il protagonista della Commedia deve continuamente attraversare degli ostacoli, delle barriere, spesso molto concrete, per risalire il colle e giungere infine a riveder le stelle. Ci interessa in questo dialogo sottolineare i passaggi legati alle avversità del protagonista e il rapporto con l’oggi: la lettura di un universo culturale e simbolico molto distante, le similitudini politiche ed esistenziali tali da rendere vicino e utile interpretarne i passaggi, la distanza siderale tra il mondo del poeta e il nostro.