Docenti formati per contrastare il cyberbullismo: il Monti di Asti tra i beneficiari del bando regionale

“Mai come in questo momento storico si rende necessaria una presa di posizione congiunta tra istituzioni, scuole e famiglie per promuovere attività di sensibilizzazione che favoriscano azioni ancora più incisive nella prevenzione di bullismo e cyberbullismo in classe”. Così l’assessora all’istruzione Elena Chiorino anticipa, in occasione della giornata nazionale di domani, lunedi 7 febbraio, contro il bullismo e il cyberbullismo l’esito della graduatoria del bando rivolto alle scuole piemontesi per l’attivazione di percorsi formativi – destinati ai docenti – sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

La novità del bando 2021/2022 è l’approfondimento formativo legato all’uso dei social media proprio perché: “Il cyberbullismo è una configurazione ancor più subdola di bullismo poiché si nasconde più facilmente dietro l’anonimato offerto da internet e veicolando messaggi offensivi più velocemente ad un pubblico molto più vasto – ha sottolineato Chiorino – per questo ritengo sia fondamentale che, proprio a scuola, vi sia un monitoraggio costante da parte di un personale che sia formato e attento ai “campanelli di allarme” che provengono dagli studenti. Nessun adolescente può affrontare e risolvere il problema del cyberbullismo da solo: proprio per questo continueremo ad investire sulla formazione dei docenti per potenziarne le competenze e le sensibilità necessarie e avere la meglio su un fenomeno sempre più pervasivo e dannoso per i nostri ragazzi”.

Le risorse stanziate dall’assessorato ammontano a 140 mila euro e saranno destinati alle 10 “Scuole Polo” che hanno partecipato al bando collegato all’ampliamento dell’offerta formativa: 3 sono presenti nella Città metropolitana, 3 nel Cuneese, 1 nell’Alessandrino, 1 nell’Astigiano, l’Istituto Monti, 1 nel Biellese, 1 nel Verbano.

“Il bullismo capovolto: i ragazzi insegnano agli adulti il linguaggio dei social” è il titolo del progetto del Monti, che ha come obiettivo di conoscere le nuove forme di socializzazione nell’era Covid, comprendere rischi e potenzialità dei social, aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze e abilità per evitare rischi online. Al progetto è stato assegnato dalla Regione Piemonte un contributo di 5.830 euro.

I corsi saranno tutti svolti entro il 31 agosto prossimo. Per l’anno scolastico 20/21, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia e dalla didattica a distanza, sono stati realizzati 33 percorsi formativi con un coinvolgimento di 1.214 docenti sul territorio piemontese.

