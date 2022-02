Denunciati per antisemitismo e incitamento all’odio razziale gli autori e i diffusori di un videogioco che ha per obiettivo l’uccisione seriale di agenti e soldati israeliani

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto delle Associazioni Italia Israele di Asti, Reggio Calabria e Savona

Le Associazioni Italia Israele di Asti, Reggio Calabria e Savona hanno presentato nei giorni scorsi alla Procura della Repubblica di Asti una denuncia per violazione degli articoli 270bis, 414 e 604 bis del codice penale nei confronti degli ideatori e dei diffusori di un videogioco chiamato “I Cavalieri di AlAqsa”, da questo mese scaricabile da internet anche in Italia, il quale ha come “mission” l’uccisione del maggior numero di agenti e soldati israeliani.

La denuncia riguarda un trentasettenne di origine palestinese, figlio di un ex miliziano di Al Fatah, unitamente a tutti coloro che risulteranno ideatori, sviluppatori e produttori del videogioco, nonché la piattaforma che lo distribuisce e i network che lo diffondono.

Gli articoli del codice penale di cui si lamenta la violazione puniscono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, l’apologia di delitti aggravata dall’utilizzo di strumenti informatici e l’istigazione alla violenza per motivi razziali, con l’aggravante dell’apologia della Shoah.

Scrivono i tre presidenti, tutti e tre avvocati (Luigi Florio per Asti, Cristina Franco per Savona, Anna Golotta per Reggio Calabria nella denuncia): “La del videogioco, che ha per protagonisti il palestinese virtuale Ahmed ed il giocatore online, è fare strage di soldati e agenti israeliani, individuati dalla stella di David bene in vista sulla divisa. Il videogioco è accompagnato da canti e inni tipici della jihad arabo palestinese e da immagini cruente e di enorme violenza; il giocatore, in un crescendo enfatico ed ossessivo, è istigato con messaggi da remoto a colpire e uccidere; gli vengono messi a disposizione fucili kalashnikov, mitra, pistole, nonché coltelli e asce già coperti di sangue e proposti su un vessillo della Jihad palestinese. Ad ogni colpo inferto alla vittima con la stella di David, in una crescente furia omicida, il giocatore online sente un coro di voci gridare “Allah auhakbar! (“Allah è grande!”), e ad ogni assassinio di israeliani il giocatore è premiato ed esaltato come “eroe della Jihad”; quando invece il giocatore muore colpito dal soldato israeliano, viene lodato come “glorioso martire della jihad” ed anche sua madre viene glorificata come “madre che ha partorito tale martire”

I tre denuncianti ricordano come solo la settimana scorsa si sia celebrata nel mondo la Giornata della Memoria ma – affermano – “i metodi indisturbatamente esaltati dal videogioco sono gli stessi utilizzati in passato dalla propaganda nazifascista e oggi fatti propri da Daesh e da altre organizzazioni terroristiche; l’obiettivo da eliminare è sempre l’ebreo, contrassegnato dalla stella di David; in questo caso anche lo Stato di Israele, unico Paese democratico in Medio Oriente, rinato nel 1948 a seguito di una decisione dell’ONU dopo la tragedia della Shoah”.

I tre firmatari hanno inoltre preannunciato che nei prossimi giorni invieranno ai principali social network formali diffide a non consentire la diffusione del videogioco, anche come trailer o demo, “espressione evidente – affermano – dell’antisemitismo di chi lo ha inventato”.

La denuncia, riguardando un reato commesso oltre che all’estero, con la creazione del videogioco, anche sull’intero territorio nazionale, con la sua diffusione e distribuzione, è stata depositata ad Asti in forza dell’art. 9 comma 3 del codice di procedura penale, che prevede la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel relativo registro.

Asti – Reggio Calabria – Savona, 3 febbraio 2022