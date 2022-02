Dall’accordo tra Comune di Asti e NOS le linee guida per il nuovo piano industriale di Asp con oltre 40 milioni di investimenti

Nei giorni scorsi il Sindaco del Comune di Asti Maurizio Rasero ed il Presidente di NOS Renato Boero hanno sottoscritto un accordo finalizzato al rilancio della multiutility ASP, società partecipata al 55% dal Comune di Asti ed al 45% da NOS (quest’ultima controllata dal Gruppo Iren con una quota pari al 75%). I dettagli della lunga trafila che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo sono stati presentati questa mattina presso il comune di Asti con una conferenza stampa a cui erano presenti insieme ai due firmatari l’assessore Renato Berzano e il segretario comunale Giuseppe Formichella, il presidente di Asp Asti, Fabrizio Imerito, e l’amministratore delegato, Giuseppe Cagliero.

L’accordo, oltre a prevedere un adeguamento dello statuto e dei patti parasociali, pone le basi per il rilancio dell’attività di ASP tramite l’approvazione delle Linee Guida del nuovo Piano Industriale al 31.12.2027. Il Piano darà priorità al rilancio degli investimenti nei business del servizio idrico, dell’ambiente e dei trasporti, con l’obiettivo di migliorarne ulteriormentela qualità attraverso l’efficienza operativa, l’allargamento del perimetro su base provinciale

elo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto.

Le Linee Guida del Piano prevedono oltre 40 Mln di euro di investimenti nel periodo 2022-2027, distribuiti sui tre servizi, raddoppiando di fatto quanto investito nel quinquennio precedente. La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta a seguito dell’approvazione della Giunta Comunale di Asti e del Consiglio di Amministrazione di NOS e sarà successivamente sottoposta all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

“L’accordo fra NOS e Città di Asti – dichiara il presidente di NOS Renato Boero– conferisce ad ASP la forza e la stabilità fondamentali per avviare un ambizioso piano industriale che caratterizzerà il prossimo futuro dell’azienda a vantaggio dell’economia locale e dello sviluppo del territorio”.

“Grazie al rinnovo dell’accordo fra la Città di Asti e NOS – spiega il sindaco della Città di Asti Maurizio Rasero – abbiamo posto le basi per un importante piano di sviluppo e di crescita di ASP che porterà benefici alla nostra città in termini di qualità del servizio e di crescita economica. Ringrazio in particolar modo l’Assessore Berzano, tutti i Dipendenti degli uffici competenti ed i nostri Consulenti che da tempo lavorano incessantemente per arrivare a questo importante risultato”.