CSE FLPL: “Istituita la CSE FLPL all’interno della Casa di Riposo Città di Asti”

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della CSE FLPL Alessandria-Asti

La segreteria C.S.E. – FLPL Alessandria-Asti rende noto che, presso la Casa di Riposo “Città di Asti” si è costituita da qualche giorno una propria struttura sindacale, nasce per volontà di alcuni lavoratori che non intendono più restare a guardare inermi, che vogliono metterci il proprio impegno e sapere, la propria esperienza, supportati da una struttura sindacale che ormai ha assunto un ruolo importante sia sul territorio che a livello nazionale, la C.S.E. – FLPL, sindacato libero, autonomo, indipendente, già presente, attraverso le organizzazioni presenti nella sua confederazione(CSE), nella funzione pubblica astigiana in realtà complesse quali la Procura e il Tribunale è Operante all’insegna del pluralismo sindacale e si pone come antagonista all’egemonia delle storiche figure sindacali.

Nonostante molte “resistenze” iniziali, C.S.E. – FLPL presenterà una propria lista, sostenuta da alcuni dipendenti, alle prossime elezioni RSU che si terranno dal 5 al 7 aprile 2022.

Visto il grande interesse dimostrato dai dipendenti, è stata indetta l’assemblea di tutti i lavoratori che, nel rispetto delle norme anti-Covid, avrà luogo mercoledì 16 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 15:30.

Per il Collegio di Presidenza Territoriale

CSE FLPL Alessandria-Asti

Stefania Gallo