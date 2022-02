CSE FLPL: Assemblea del 16 Febbraio 2022 presso la Casa di Riposo Città di Asti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della CSE FLPL Alessandria Asti

“Assemblea del 16 Febbraio 2022 presso la Casa di Riposo Città di Asti”

La Segreteria C.S.E. – FLPL Alessandria-Asti rende noto che mercoledì 16 febbraio, presso la Casa di Riposo “Città di Asti”, si è tenuta la prima Assemblea dei dipendenti, tesserati e non, indetta da C.S.E. – FLPL.

L’incontro si è tenuto all’aperto, nell’area solitamente adibita alle manifestazioni estive, nonostante la rigida temperatura esterna, in quanto l’Ente non ha concesso l’utilizzo del salone interno, per via delle precazioni anti-Covid.

Dopo una breve presentazione del sindacato e dei servizi offerti ai suoi tesserati – tenuta da Stefania Gallo, Coordinatrice territoriale FLP-CSE SANITÀ AL AT – la discussione si è subito animata: è stata espressa profonda preoccupazione per il futuro della Casa di Riposo, in particolare dai dipendenti della cucina.

Oltre alle diverse problematiche riguardanti le condizioni generali di lavoro, i partecipanti all’incontro hanno altresì manifestato un generale senso di abbandono, imputato alle tradizionali sigle sindacali, colpevoli – detta dei presenti – di scarsa comunicazione e poca chiarezza nei confronti dei lavoratori, istanze delle quali C.S.E. – FLPL è pronta a farsi carico. Nei prossimi giorni sarà inoltre richiesto un incontro con il Commissario dell’Ente, dott. Mario Pasino.

Per il Collegio di Presidenza Territoriale

CSE FLPL Alessandria-Asti

Stefania Gallo