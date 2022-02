Costigliole, preoccupazione nella cittadinanza per il proliferare di cinghiali

Sono circa duecento le firme dei costigliolesi poste su una petizione giunta sulla scrivania del sindaco Cavallero in questi giorni. La preoccupazione è il proliferare di ungulati, in particolare nell’area rivierasca al rio “Bragna”.

“Non voglio entrare nello specifico della problematica della peste suina –afferma il primo cittadino – emersa in queste ultime settimane e se sia meglio o peggio l’abbattimento perché ci sono normative e istituzioni deputate ad occuparsi di questo. Certo è che se un numero così alto di costigliolesi chiede ad un comune e al suo Sindaco di farsi carico del problema e intervenire, sicuramente queste persone meritano considerazione e rispetto.

L’area protetta a ridosso del paese e di molte abitazioni, di colture e strade comunali e provinciali sta creando non pochi problemi e per questo capiamo bene le apprensioni e la rabbia dei nostri concittadini. La situazione sta diventando sempre più insostenibile e prima che degeneri e succeda qualcosa di grave bisogna assolutamente intervenire.

Ce ne stiamo occupando in modo serio e ragionevole, i concittadini che ci scrivono espongono problematiche conosciute come il viaggiare sulle nostre strade che sta diventando un vero pericolo: se possiamo in qualche modo sopportare i danni alle vetture, non dobbiamo certo aspettare che ci scappi il morto.

A questi problemi si aggiungono quelli legati alle colture agricole: orti, viti, noccioleti e seminativi vengono continuamente devastati dai cinghiali o dai caprioli. E poi non possiamo e non dobbiamo trascurare anche il potenziale pericolo per le persone, con particolare riferimento ai cinghiali che sono aumentati in modo esponenziale, si muovono in branco e si avvicinano sempre più minacciosi alle abitazioni private .

Ne abbiamo discusso in modo molto approfondito in giunta, in particolare

con il vice sindaco Tanya Arconi e l’ assessore all’agricoltura Alessandro Borio che già nell’estate scorsa aveva raccolto le prime preoccupazioni verbali . Al momento stiamo valutando la situazione e le possibilità di intervento, anche guardando altri paesi e altre Regioni con problemi analoghi. Molto presto, appena la situazione pandemica lo

renderà possibile, incontreremo i nostri concittadini anche per avere una situazione più chiara, così da poter prendere le decisioni nel modo più ragionevole possibile, cercando di rispettare allo stesso tempo la natura e

la sicurezza della collettività”