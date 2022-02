Cos’è Shiba Inu e come funziona?

Shiba Inu è un tipo di criptovaluta, o moneta digitale, che è disponibile solo online. Il suo prezzo è salito vertiginosamente nel 2021, moltiplicandosi molte volte, ma viene ancora scambiato per piccole frazioni di un centesimo. Tuttavia, questo è sufficiente per rendere la moneta una delle criptovalute più popolari al mondo, secondo CoinMarketCap. Ma non confondere questa moneta con la razza di cane giapponese che ha ispirato il suo nome.

Ecco cos’è lo Shiba Inu e cosa devi sapere riguardo a come funziona.

Cos’è Shiba Inu?

Creato nell’agosto 2020 da un fondatore chiamato Ryoshi, Shiba Inu prende il suo nome dall’omonimo cane da compagnia. E non confonderlo con l’analogo cane a tema Dogecoin, che presenta la stessa razza come mascotte. Al contrario, Shiba Inu si definisce un “Dogecoin killer”.

Come molte altre criptovalute, Shiba Inu opera su una rete di computer decentralizzata che gestisce un database chiamato blockchain. Questo database blockchain traccia e gestisce la criptovaluta, verificando le transazioni e registrando ogni transazione che avviene con essa. Quindi il database finisce per essere una registrazione a lungo termine del movimento della criptovaluta. Nello specifico, Shiba Inu funziona sulla blockchain di Ethereum, offrendo la sicurezza e la funzionalità di quella piattaforma.

Shiba Inu viene scambiata per poche frazioni di un centesimo. Nel novembre 2021 una moneta è stata scambiata per meno di $0,00005, quindi circa 200 di esse equivalevano ad un centesimo. Nonostante il prezzo irrisorio, il valore di tutte le monete di Shiba Inu supera i 26 miliardi di dollari, a causa dei circa 549 trilioni in circolazione, secondo CoinMarketCap. Ci sono quasi 1 quadrilione di monete autorizzate. Tuttavia, circa il 40% di queste monete sono state irrimediabilmente “bruciate” dal co-fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, il che significa che sono state effettivamente distrutte e non possono essere utilizzate di nuovo.

Shiba Inu ha avuto un’impennata di prezzo nel settembre 2021, quando è stato aggiunto alla piattaforma Coinbase.

Cosa fa Shiba Inu?

Shiba Inu è realmente diviso in più gettoni che aiutano l’intero ecosistema delle criptovalute a funzionare:

SHIB – Questa è la valuta fondamentale di Shiba Inu che può essere scambiata e utilizzata come mezzo di scambio.

LEASH – Questo token è limitato a 107.646 unità, il che lo rende il più limitato tra le monete legate a Shiba Inu. Fornisce ricompense per coloro che convalidano le transazioni nella criptovaluta.

BONE – Questo token ha 250 milioni di unità ed è utilizzato per permettere a coloro che utilizzano Shiba Inu di votare su varie proposte.

Shiba Inu ha anche altri punti di forza di una comunità, tra cui ShibaSwap, la propria piattaforma decentralizzata per lo scambio di monete, e Shiboshis, un tipo di token non fungibile (NFT).

La criptovaluta continua il riff sulla sua moneta a tema canino in tutto il suo ecosistema, compreso il libro bianco della criptovaluta, che i fondatori chiamano “WoofPaper”. Nel frattempo, si riferisce a coloro che possiedono e supportano la moneta come al suo “Esercito Shib”.

Shiba Inu è un buon investimento?

Shiba Inu è salito notevolmente durante la sua breve esistenza, ma questo da solo non lo rende un buon investimento. Piuttosto che guardare ai guadagni e rischiare di perdere, è fondamentale capire cosa stai comprando e perché potrebbe o non potrebbe aumentare di valore. Nel caso della maggior parte delle criptovalute, non sono sostenute dai beni o dal flusso di cassa di un business sottostante.

Il supporto di attività e liquidità è qualcosa che differenzia un investimento tradizionale da una criptovaluta. Con un’azione stai investendo nel futuro di quel business, quindi se va bene, il tuo investimento continuerà ad andare bene nel tempo. E hai anche un diritto legale su quell’azienda.

D’altra parte, con le criptovalute come Shiba Inu, il tuo investimento non è sostenuto da nessun bene o flusso di cassa. L’unico modo in cui fai soldi è se qualcuno arriva ed è disposto a pagarti di più per le tue monete. Quindi il motore chiave nel tempo delle criptovalute è l’ottimismo e la speculazione. I trader vincono quando riescono a convincere qualcun altro ad acquistare Shiba Inu e le altre cripto a un prezzo maggiore, o quella che viene chiamata la teoria degli investimenti più sciocchi.

Se il pozzo dei trader si prosciuga, allora non continueranno a correre sul mercato per spingere in alto il prezzo. Questa natura speculativa tiene lontani dalle criptovalute investitori leggendari come Warren Buffett.

Infine, c’è la questione del prezzo di Shiba Inu, che è molto basso. Alcuni commercianti lo vedono come una specie di biglietto della lotteria delle criptovalute perché possono permettersi, per esempio, 1 milione di queste monete (al costo di 50 dollari). Come con i penny stock, pensano che se la moneta dovesse salire ad un solo centesimo, farebbero un sacco di soldi. O anche se Shiba Inu arrivasse al livello di scambio di Dogecoin, incasserebbero i loro soldi.

Sebbene il prezzo della moneta possa alla fine raggiungere la luna – le probabilità che ciò accada sono molto alte.

In conclusione

Shiba Inu fa parte di una nuova ondata di criptovalute che sta cavalcando un’ondata di interesse per gli asset digitali. Se stai cercando di scambiare la criptovaluta – o qualsiasi altra valuta digitale – è importante che tu capisca in cosa stai investendo e quali sono i potenziali rischi. Le criptovalute sono volatili e in genere non sono sostenute da alcun bene, quindi evita di investire soldi che non puoi permetterti di perdere.

Foto fonte pixabay.com