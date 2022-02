Contributi regionali per i danni dell’alluvione 2019: 18 interventi nell’Astigiano

Ammontano a 883 mila euro i contributi messi a disposizione dei Comuni astigiani colpiti dalle alluvioni nel 2019 per 18 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate. Le somme fanno parte di un totale di 15.771.784 euro di contributi per 196 interventi in tutto il Piemonte.

I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i sindaci dei comuni colpiti e i presidenti delle Province. Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.

Gli interventi previsti nell’Astigiano riguardano i Comuni di: Asti, Baldichieri D’Asti, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncalvo, Mongardino, Montabone, Nizza Monferrato, Rocca D’Arazzo, San Giorgio Scarampi, Serole, Settime, Vinchio, oltre alla Provincia, che riceve un contributo per la sistemazione di tratti di strade provinciali danneggiate.

Di seguito l’elenco degli interventi

ASTI – Ripristino banchina stradale s c Serra in loc. Bersaglio lungo il Rio Rilate in Comune di Asti

BALDICHIERI D’ASTI – sistemazione versante sovrastante sc Diaz

CASSINASCO – Consolidamento terrapieno campo sportivo mediante prolungamento della palificata dopiia esistente

CESSOLE – Riordino idraulico F. Bormida Loc. Breibona

LOAZZOLO – Ricollocazione della SC Romane allontanandola dal ciglio di scarpata alla base della quale scorre il F. Bormida di Millesimo

MOMBALDONE – Movimentazione materiale in alveo, ricalibratura e ripristino del deflusso del fiume Bormida di Spigno per il tratto a monte di Cascina Isola nel comune di Mombaldone

MOMBARUZZO – Ripristino del transito lungo la sc Costamezzana in Comune di Mombaruzzo

MOMBERCELLI – Erosione spondale dx rio Valle Bonina loc. Freto

MONCALVO – Ripristino transito lungo la sc Regina Elena in Comune di Moncalvo

MONGARDINO – Messa in sicurezza via revignano fraz Valmontasca in Comune di Mongardino completamento

MONTABONE – Consolidamento s.c. Mineta

NIZZA MONFERRATO – sistemazione definitiva lungo la s c vecchia d’asti – completamento

PROVINCIA DI ASTI – S.P. 30/B “Alessandria – Moncalvo dir. per Ottiglio” – Intervento urgente di consolidamento del corpo stradale al km 21+400 in Comune di Grazzano Badoglio

ROCCA D’ARAZZO – Ripristino transito lungo la sc Via Valmonaca in Comune di Rocca d’Arazzo

SAN GIORGIO SCARAMPI – ripristino briglia danneggiata dall’evento novembre 2019 in Comune di San Giorgio Scarampi

SEROLE – Ripristino piazzale comunale nel concentrico del Comune di Serole

SETTIME – Messa in sicurezza via Castello Antico

VINCHIO – Completamento ripristino transito lungo la sc Via Belveglio in Comune di Vinchio