Continuano i percorsi di ascolto di Paolo Crivelli: domani è la volta di Montemarzo

Continuano i percorsi di ascolto del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Paolo Crivelli, incontrando i cittadini sui problemi connessi alla realtà urbana, economica e sociale.

Dopo la visita di Corso Alfieri e del quartiere Torretta, domenica prossima, 20 febbraio, Crivelli inizierà la conoscenza del territorio frazionale e dei suoi abitanti.

Il candidato, con alcuni esponenti della coalizione, farà la sua prima visita a Montemarzo dove incontrerà i cittadini a partire dalle ore 10:15, sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale. I montemarzesi potranno già dare indicazioni per migliorare il paese, segnalare le criticità e cogliere l’occasione per fare la conoscenza del candidato e dei suoi sostenitori. Si proseguirà con una breve passeggiata per il paese.