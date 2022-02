Consiglio Regionale del Piemonte: “La Giunta avvii un tavolo di confronto sugli impianti sportivi”

Nella seduta del 15 febbraio il Consiglio regionale si è espresso a favore della lotta contro le malattie rare e a supporto dei grandi impianti sportivi, approvando all’unanimità due atti d’indirizzo.

L’ordine del giorno 722 “Salvaguardia del sistema dei grandi impianti sportivi pubblici piemontesi” prima firmataria Alessandra Biletta (Fi), impegna la Giunta regionale ad avviare un tavolo di confronto con i rappresentanti delle società che gestiscono gli impianti e i sindaci dei Comuni interessati, per garantire il proseguimento dell’attività sportiva. Respinto un odg di Sarah Disabato (M5s) sullo stesso argomento.

L’ordine del giorno 714 “Individuazione di nuove frontiere di diagnosi e di cura dell’amidiosi cardiaca attraverso il potenziamento della rete per la prevenzione e cura delle malattie rare”, primo firmatario Raffaele Gallo (Pd), impegna la Giunta regionale, in base al risultato del lavoro del gruppo tecnico costituito presso l’assessorato alla Sanità e in collaborazione con il Coordinamento delle malattie rare, a realizzare una rete di specialisti che tratti la malattia, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo la mobilità passiva. Respinti, infine, altri due atti d’indirizzo in materia di mobilità sostenibile e voucher scuola, presentati da Sean Sacco (M5s).