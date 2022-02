Consigli di stile per un look da cerimonia perfetto

Scegliere l’outfit perfetto per una cerimonia non è affatto semplice. Soprattutto in questa stagione ibrida nella quale vediamo alternarsi giornate miti e soleggiate, ad altre decisamente d’impronta più invernale.

Quando pensiamo ad occasioni sociali più formali, come può essere un battesimo, per esempio, istintivamente dovrebbe venirci in mente un look elegante, di classe e non troppo esuberante, che ci rappresenti facendoci sentire a nostro agio, risaltando i nostri colori e le forme del corpo, senza mai scivolare nell’eccesso. Che complicazione, penserete voi, se non fosse che, grazie al cielo, possiamo tutte fare affidamento su alcune semplici regole d’oro che ci aiuteranno nell’impresa.

La nostra mission: l’outfit perfetto per una cerimonia d’inverno.

Innanzitutto, facciamo mente locale a proposito di:

– Location dell’evento

– Orario (in questo caso, infatti, potremo scegliere colori e capi diversi a seconda che si tratti di una cerimonia diurna o serale)

– Meteo

Tre capisaldi da valutare con attenzione e dai quali partire per comporre il look da cerimonia perfetto, vediamo qualche esempio pratico.



Matrimonio glam e raffinato

Ipotizziamo per esempio di essere invitate al matrimonio di un’amica d’infanzia. Sappiamo che la cerimonia si svolgerà in chiesa nel pomeriggio, e a seguire la serata si svilupperà con un alternarsi di momenti romantici e ricercati, ad altri più spensierati e glam. La location è un antico convento di frati immerso in un suggestivo parco nei pressi di Milano. Rustico e raffinato, tremendamente alla moda. Previsioni meteo? Un soleggiato, mite e ventoso giovedì di febbraio.

Proposta di stile: Tailleur pantalone ton sur ton (assolutamente vietato il bianco e i colori neon, sì alle fantasie e pattern se si ha dimestichezza con l’abbinamento di colori e accessori), composto da blazer doppiopetto (meglio se attillato) e pantalone mid rise. Per la vestibilità suggeriamo di fare delle prove considerando tanto il gusto personale, quanto la silhouette, così da rispettare la nostra naturale bellezza e risaltare le forme del corpo. Nel complesso sono i benvenuti pantaloni dal taglio morbido, dritto a vita alta e flare. Da evitare invece jeans o pantaloni troppo informali.

Sì ad un top a contrasto o ad una camicia satin sui toni pastello, sandalo (per le più temerarie) o decolleté rigorosamente con tacco e preferibilmente senza plateau e mini bag. Scarpe e borsa non devono essere abbinate, anzi con loro possiamo dare libero sfogo alla nostra personalità, osando in termini di colori, pattern e dettagli. Un capo spalla sobrio e di media/lunga lunghezza completerà il look.



Cerimonia di giorno: l’outfit perfetto per un Battesimo

La seconda proposta di stile riguarda invece una delle più dolci e preziose occasioni di festa, ovvero il Battesimo. Anche in questo caso conosciamo i dettagli della cerimonia e sappiamo che si svolgerà in tarda mattinata e sarà seguita da un banchetto allestito nelle sale interne di una cascina immersa nei vigneti di Franciacorta. Atmosfera soft, chic, in un’ambiente caldo e accogliente. Non siamo certe del meteo, dunque per non farci cogliere impreparate immaginiamo un look che possa adattarsi tanto ad una giornata di sole, quanto ad una piovosa.

Proposta di stile: Abito midi sopra al ginocchio dal taglio svasato. Concediamoci un capo colorato ma dalle nuance tenui che potrà essere e manica lunga, mezza manica o sbracciato (in questo caso lo abbineremo per esempio ad una camicia così da non avere le braccia scoperte) e dal corpetto morbido o più aderente, a seconda del vostro gusto personale. Considerando la stagione e l’incertezza sul meteo possiamo poi orientarci su uno stivale (preferibilmente classico, non troppo stravagante in termini di colori e pattern), una decolleté dal tacco largo e midi o un mocassino in pelle. A completare il look, mini bag a tracolla e cappotto over.

Ma quando si parla di battesimi, oltre all’outfit che andremo ad indossare, un dubbio ancestrale ruota attorno ad un altro importantissimo elemento: il regalo perfetto!

Per guidarvi anche nella scelta dei regali per battesimo più desiderati e apprezzati, ecco tre consigli d’oro:

-Considerate sempre i gusti dei genitori ed eventualmente, a seconda del vostro grado di confidenza, valutate di comandare direttamente a loro per un’indicazione o uno spunto su cosa può essergli utile

– Assolutamente vietate piante e fiori, in questo specifico contesto, infatti, non sono una buona idea per un dono

– Scegliete con empatia e affetto nei confronti dei neogenitori e del neonato/neonata, tenendo comunque a mente che un dono prezioso, come può essere un gioiello in oro o argento, è sempre un’ottima idea!

foto fonte pixabay.com