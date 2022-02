Consegnati alla Caritas di Asti i proventi dell’iniziativa “Un Natale da Sportivi, fai correre la solidarietà”

L’iniziativa a scopo benefico “Un Natale da Sportivi – fai correre la solidarietà” promossa dai ragazzi con disabilità di Progetto Junior, centro diurno Santo Spirito e Associazione Piemonte Sindrome X-Fragile non poteva concludersi nel modo migliore.

Una rappresentanza del variopinto team operativo è stata infatti ricevuta presso la sede vescovile di Asti dal Vescovo Marco Prastaro e dal direttore della Caritas Diocesana Beppe Amico in occasione della consegna da parte dei ragazzi coinvolti del ricavato delle offerte frutto del loro lavoro e impegno. I gadget natalizi prodotti e confezionati sono stati il risultato finale di un progetto benefico pensato, strutturato e realizzato in totale condivisione e che ha permesso di mettere in campo capacità, impegno e di apprendere anche nuove abilità, con la consapevolezza di lavorare e di essere di aiuto per chi ha necessità.

La cifra raccolta di 500 euro andrà infatti a sostenere e finanziare corsi sportivi per i bambini delle famiglie in carico alla Caritas Diocesana di Asti, in un periodo socialmente difficile come questo, infatti, la promozione della pratica sportiva assume per i bambini un ruolo fondamentale, sia a livello sociale che sanitario e ricopre un insostituibile ruolo educativo e di inclusione per tutti. Tutto lo staff operativo coinvolto vuole ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il progetto, anche solo condividendo l’iniziativa su vari canali, e gli amici delle attività commerciali che hanno “ospitato” l’inziativa: Caffetteria Bar “al Conte Verde”, Cooperativa della Rava e della Fava-bottega Altro Mercato e locanda “Lago di Codana” di Montiglio Monferrato.