Consegnate le torce acquistate dall’Unione Terre di Vino e di Tartufi al gruppo di Protezione civile di San Damiano d’Asti

L’Unione Terre di Vino e di Tartufi ha acquistato delle torce per i 4 gruppi di protezione civile.

10 torce sono state destinate e consegnate questa mattina in Comune al gruppo comunale di San Damiano alla presenza del Sindaco, degli Amministratori e degli stessi volontari. “Le torce sono state acquistate con i fondi covid anno 2021. Si tratta di fondi che dovevano essere utilizzati solo per acquisti riconducibili all’emergenza sanitaria. I gruppi di protezione civile da inizio pandemia, per svariate esigenze, hanno prestato un prezioso servizio in vari contesti a sostegno della cittadinanza” spiega il sindaco, Davide Migliasso che prosegue “Per tutti coloro che fossero interessati a fare parte del gruppo di protezione civile comunale possono contattare i numeri telefonici 3737565000, 3393417978 oppure contattare l’ufficio Tecnico del Comune.”

“A San Damiano d’Asti è anche presente un secondo gruppo di protezione civile: il Nucleo di protezione civile. Un doveroso ringraziamento ai gruppi di protezione civile per i servizi svolti e la preziosa collaborazione ed un sentito grazie a tutte le Associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale e dell’Unione. È stata istituita lo scorso anno ad ottobre la giornata del volontariato che verrà riproposta ogni anno” chiosa Migliasso.

Dalla Regione è stato assegnato nel 2021 un contributo di euro 20.000 all’Unione Terre di Vino e di Tartufi da destinarsi ai gruppi di protezione civile. L’Unione ha aggiunto un contributo con mezzi propri di circa 8.300,00 euro. “San Damiano sta valutando, con la ripartizione di detti fondi, l’acquisto di una torre faro amologata” conclude Migliasso.