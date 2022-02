“Ciapa e porta a ca! Porta a casa il gusto autentico del Piemonte”: il progetto di Regione e VisitPiemonte

In occasione della 9° Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in calendario oggi 5 febbraio, l’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, in collaborazione con VisitPiemonte, annuncia il lancio di un progetto volto a sensibilizzare il grande pubblico sul valore positivo del portare a casa il cibo e il vino non consumato al ristorante e, contestualmente, a sviluppare una maggiore coscienza rispetto al valore degli alimenti di qualità che vengono prodotti grazie all’impegno del settore agricolo ed agroalimentare piemontese.

“La Regione Piemonte con questa iniziativa intende coinvolgere il consumatore ed i ristoratori per avviare un percorso di sensibilizzazione verso un consumo consapevole e rivolto ad un “No spreco” alimentare. Quindi CIAPA E PORTA A CA! può diventare una buona pratica che si trasforma in un’ottima abitudine”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa.

Con la collaborazione delle associazioni di categoria, sono stati selezionati ristoranti e agriturismi su tutto il territorio piemontese che, oltre alla volontà di presentarsi come luoghi di consumo consapevole e contro lo spreco, propongano nel proprio menù ricette e piatti della tradizione culinaria piemontese così come prodotti agroalimentari di qualità piemontesi.

A questi soggetti, l’Assessorato all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e VisitPiemonte fornirà delle “food bag” e delle “wine bag”, realizzate appositamente da una ditta specializzata in materiale riciclabile e compostabile, da consegnare ai clienti che ne faranno richiesta e grazie alle quali portare a casa in modo elegante, pratico e sicuro le porzioni di cibo e le bottiglie eventualmente avanzate.

Sulle bag capeggerà lo slogan scelto per il progetto “Ciapa e porta a ca! Porta a casa il gusto autentico del Piemonte”, che in modo leggero e scanzonato invita all’azione il consumatore e al tempo stesso richiama la campagna di comunicazione “Piemonte autentico” di VisitPiemonte.

La presentazione al pubblico e agli operatori del settore del progetto, delle bag e dei ristoranti e agriturismi aderenti avverrà mercoledì 23 febbraio alle ore 15, al Circolo dei Lettori di Torino, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, di esperti del settore enogastronomico e dei ristoratori coinvolti.