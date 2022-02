Cerrina, sembra scontato ma non lo è: la primaria festeggia San Valentino con amore

“La giornata è cominciata nel più dolce dei modi in classe 3^ e da lì è stato tutto un susseguirsi di iniziative in ogni classe.

Dopo una piccola colazione con croccanti “abbracci” e thè, l’attenzione si è spostata su una simpatica filastrocca che ha rilanciato un messaggio importante: “amore è anche volersi bene mangiando cibi sani”, insomma un preludio del progetto di educazione alimentare che verrà riattivato a breve. In generale, le menti dei giovani artisti hanno avuto modo di esprimere tutto il loro amore nei confronti degli amici, dei genitori e, perché no, delle loro insegnanti, con poesie e frasi che andavano dritte al cuore, biglietti augurali, manufatti artistici.”

Gli alunni della scuola primaria di Cerrina M.to hanno festeggiato così S. Valentino, il Santo degli innamorati e dell’Amore nel senso più alto e più ampio del termine.