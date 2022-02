Cerrina, il Comprensivo su Shoah e Foibe

In occasione della Giornata della Memoria, la Scuola Secondaria di Pontestura ha ospitato Giovedì 17 e Venerdi 18 febbraio noti esperti perchè approfondissero con i ragazzi di terza argomenti di notevole importanza quali la Shoà e la Seconda Guerra Mondiale.

Il prof. Bonelli, un tempo Preside dell’Istituto Comprensivo di Cerrina, si è dedicato al tema dell’Olocausto, proiettando una serie di fotografie che raccontavanol’arrivo ad Aushwitz dei deportati, la separazione fra uomini e donne,il triste destino di molti, avviati subito alle camere a gas o ai forni crematori, la solitudine dei bambini privati dei genitori e condotti alla morte. A seguire il prof. Zeppa, docente di storia e filosofia, ha sviluppato il tema del conflitto e il suo significato profondo e diverso rispetto a quello di guerra: trovarsi in una situazione conflittuale può significare essere in una determinata condizione personale e intima tale per cui nell’individuo si verifica un dissidio, un contrasto interiore che nulla ha a che vedere con l’essere in guerra.

Ultimo è stato poi l’intervento di Claudio Debetto, esperto nella drammatica questione legata alle Foibe, i drammatici eccidi avvenuti ai danni di militari dei civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, gettati nelle profondissime gole carsiche, durante e subito dopo la Seconda guerra Mondiale;i responsabili furono i partigiani jugoslavi e i membri dell’OZNA. Debetto è stato testimone oculare di tale evento e costretto ad abbandonare la sua amata Istria trovando rifugio in Italia e sfuggendo così alle persecuzioni. Aveva solo 7, forse 8 anni.