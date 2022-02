Cerrina, Balocco designato coordinatore del Com 1 per il volontariato

Il sindaco di Cerrina, Marco Cornaglia, in qualità di capo Com – Centro operativo misto 1 Cerrina, ha nominato come coordinatore del volontariato Gianfranco Balocco. Si tratta di una riconferma, in quanto il responsabile di Aib Valcerrina Pc Aldo Visca, ricopre questa carica da diversi anni, con notevole esperienza maturata sul campo ed ha quindi accettato. E’ stato designato anche il vice: si tratta di un volontario, vice coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile di Villadeati, Paolo Aglietti di Zanco. Il coordinatore è colui che, in caso di calamità, si reca al Com e gestisce tutto l’intervento del volontariato.