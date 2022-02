Cercasi Chicco, cane smarrito a Variglie: l’appello dei padroni

Riceviamo e pubblichiamo l’appello per la ricerca di un cane smarrito a Variglie.

Si chiama Chicco, è un meticcio nero di 7 chili di un anno con collarino in cuoio chiaro, vive in una casa di Variglie, manca da casa da ieri, sabato 5 febbraio.

Rispetto alla foto pubblicato non ha più la fasciatura perché e guarito, è un cane mite ma birichino si arrampica ovunque.

Se lo vedete potete contattare la redazione di Atnews al numero 328/8521505