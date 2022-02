Oggi, giovedì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito dalla Legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

Nell’occasione presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Asti, si è tenuta, nel rigoroso rispetto delle vigenti misure anti-contagio, una sobria cerimonia volta a rendere un doveroso omaggio alle vittime ed a diffondere tra i più giovani la memoria di quei tragici eventi.

di 13 Galleria fotografica Cerimonia Giorno del Ricordo 2022 Asti









L’evento, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Istituto per la Storia della Resistenza e nella Società Contemporanea in Provincia di Asti, ha visto un approfondimento storico curato dal dr. Mario Renosio, Direttore scientifico dell’ISRAT, a cui ha fatto seguito la testimonianza del dr. Andrea Rocco, appartenente ad una famiglia di esuli.

La cerimonia si è conclusa con alcuni interventi proposti dagli studenti che hanno preso parte all’incontro.