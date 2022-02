“Cari grandi, adesso tocca a noi prenderci cura di voi”

La Giornata dei Calzini Spaiati raccontata dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti.

Cari grandi,

ieri mattina ci avete detto di indossare due calzini diversi perché sarebbe stata una giornata speciale,

Così, senza fare troppe domande, vi abbiamo ascoltato.

Sì, perché noi in fondo facciamo sempre così, vi ascoltiamo perché ci fidiamo;

vi abbiamo ascoltato quando non potevamo abbracciare la nostra maestra, vi abbiamo ascoltato quando non potevamo avere un compagno di banco a meno di 1 metro, vi abbiamo ascoltato persino quando ci avete chiesto di non giocare più a palla e continuiamo ad ascoltarvi perché sappiamo che lo fate per la nostra sicurezza e quella di tutte le persone.

Quindi vi ringraziamo, grandi, per prendervi cura di noi così.

Ma adesso? Adesso tocca a noi prenderci cura di voi.

Ci hanno detto che a volte avete paura di essere voi stessi, avete paura di mostrarvi diversi, avete paura di non essere accettati;

ci hanno detto che esistono grandi, più o meno come voi, che fanno la guerra a chi la pensa diversamente da loro,

e infine altri grandi ancora che si fanno piccoli piccoli dietro alla tastiera di un computer e scrivono cose brutte a chi ha un colore della pelle diverso, un’idea diversa, un modo di vestire diverso, una forma fisica diversa eccetera eccetera eccetera. Ne abbiamo sentite tante!

Beh, ieri, per il corridoio della nostra scuola viaggiavamo con i nostri piedini dagli abbinamenti più strampalati: ci avete fatto mettere calzini di unicorni e ciambelline, a righe gialle e a quadretti blu, fantasmini di pianeti e supereroi, per non parlare delle tinte unite che alla palette di stagione facevano un baffo!

Insomma, è stato davvero divertente, ma proprio perché eravamo tutti diversi.

I nostri insegnanti ci hanno fatto fare giochi, inventare storie, guardare video, disegnare e appendere calzini, e tutto questo, per dirci la cosa più importante, la cosa più bella che adesso vorremmo dire noi a voi:

ESSERE DIVERSI NON È SBAGLIATO

ESSERE DIVERSI È BELLO

ESSERE DIVERSI È RICCHEZZA

Cari grandi,

valorizzate chi è diverso da voi,

Fate delle diversità una forza

Non ve lo dimenticate

E se dovesse succedere, anche solo per un momento, pensate a noi e ai nostri calzini spaiati,

così saprete essere a righe verticali di fronte a una riga orizzontale, senza avere paura l’uno dell’altro, e insieme scoprirete di essere una forma unica, che senza la presenza di entrambi, non potrebbe esistere: un quadretto.

Buona giornata dei calzini spaiati dall’Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti!

Grazie a tutti i genitori che hanno permesso ai loro figli di vivere una lezione così importante

Grazie a tutti gli insegnanti per averlo concretizzato in idee didatticamente significative

Grazie ai bambini per saper cogliere sempre il significato più profondo di ogni nostra scelta educativa.