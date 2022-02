Cannabis light: come scegliere l’e-commerce giusto per acquistarla

La cannabis light, come sicuramente già sai, fa parte della nostra quotidianità da diversi anni. I suoi impieghi sono svariati e, in tutti i casi, si può parlare di effetti a dir poco interessanti per il benessere. In poco tempo, il business che la vede protagonista è letteralmente esploso. Tra negozi fisici ed e-commerce, sono numerose le realtà che la vendono e che commercializzano i prodotti che la vedono come protagonista. Per quanto riguarda gli e-commerce, è doveroso aprire una parentesi.

Da un paio d’anni a questa parte, questi portali sono diventati la spina dorsale della filiera. Complici le restrizioni anti Covid e la comodità di acquistare prodotti di grande efficacia direttamente da casa, il loro fatturato è esploso. Ottimo aspetto per gli imprenditori, motivo di difficoltà per chi, approcciandosi da zero a questo mondo, si trova davanti a una gamma di alternative che definire ampia è riduttivo. In questi casi, è naturale chiedersi come scegliere l’e-commerce di riferimento per i propri acquisti di prodotti a base di cannabis light.

Se ti stai facendo domande in merito, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo.

Qualità prima di tutto

La qualità ricopre un’importanza capitale nel momento in cui ci si domanda come scegliere l’e-commerce giusto per comprare cannabis light. Prima di procedere all’acquisto effettivo, è il caso di informarsi molto bene sulla provenienza della materia prima. L’optimum prevede il fatto di focalizzarsi, se possibile, verso portali come Weedzard, che vendono prodotti a base di cannabis di provenienza italiana.

In questo modo, si ha la certezza di una filiera controllata in ogni suo step e, di riflesso, di un livello di sicurezza massimo.

Contenuti delle schede di prodotto

Soprattutto chi si approccia da zero al mondo della cannabis light e dei prodotti che la vedono tra gli ingredienti, può avere bisogno di istruzioni pratiche molto chiare. Tra queste rientra, giusto per fare un esempio, il focus sulla conservazione dei prodotti stessi. Le specifiche in merito devono essere esplicitate nelle schede di prodotto. Più queste ultime sono approfondite, meglio è!

Possibilità di recarsi presso un negozio fisico per il ritiro

L’acquisto ibrido, ossia quello che prevede la scelta di un prodotto online e il successivo ritiro presso il negozio fisico, è sempre più diffuso. Rappresenta un vantaggio interessante anche nel mondo della cannabis light. Grazie a questa modalità, è infatti possibile interagire fisicamente con il titolare dell’impresa o un suo collaboratore ed eventualmente farsi spiegare le caratteristiche di altri prodotti oltre a quelli acquistati.

Attenzione al customer care

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei consigli per scegliere l’e-commerce di riferimento per l’acquisto di prodotti a base di cannabis light! Oltre ai suggerimenti appena ricordati, un doveroso cenno va dedicato alla qualità del customer care. La presenza di un collegamento diretto per chattare tramite WhatsApp con lo staff è un ottimo biglietto da visita e una grande comodità per l’utente.

Recensioni? Sì, grazie!

Le recensioni sono fondamentali nel momento in cui si sceglie un e-commerce, soprattutto in un ambito come quello della cannabis light che, pur essendo parte delle nostre vite da diversi anni, è ancora al centro di numerosi interrogativi da parte del pubblico che non lo conosce. Fondamentale è passare in rassegna quelle presenti su Google My Business – questa pagina è essenziale per qualsiasi attività voglia essere visibile online – e sui social. Da non dimenticare sono poi i portali specificatamente dedicati alle recensioni.

Ovviamente nel momento in cui i profili che le hanno scritte non sono chiaramente identificabili – questo vale sia per i contenuti positivi, sia per quelli critici – è il caso di fermarsi un attimo e di interrogarsi sull’effettiva veridicità dell’opinione riportata.