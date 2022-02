Canelli, identificati i responsabili degli atti vandalici al parco Borbore

Nei giorni scorsi sono stati segnalati degli atti di vandalismo in Via Robino all’interno del Parco Boncore prontamente accertati dalla Polizia Locale.

Dall’esame del sistema di videosorveglianza gli agenti di Polizia Locale sono riusciti a risalire agli autori del reato di danneggiamento avvenuto nella serata del 29 gennaio 2022 alle ore 20.45.

Trattasi di soggetti minorenni, di età compresa fra i 14 e i 16 anni residenti alcuni in Canelli e altri nei comuni limitrofi.

La Polizia Locale ha proceduto a deferire i ragazzi al Tribunale dei Minori di Torino ai sensi dell’art 635 e 110 c.p. (danneggiamento e concorso in danneggiamento di beni pubblici).

La Città di Canelli richiederà i danni subiti derivanti dall’abbattimento di alcune piante recentemente piantumate dall’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco nel congratularsi con il Comandante Diego Zoppini per l’identificazione degli autori del danneggiamento, in attesa che i fatti possano essere accertati dall’autorità giudiziaria competente, segnala l’efficienza del sistema di videosorveglianza non soltanto per identificare eventuali soggetti autori di reati, ma soprattutto come sistema di prevenzione affinché certi fatti non debbano ripetersi.