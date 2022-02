Borsa del Libro alla Cascina del Racconto di Asti

Sabato 26 febbraio è prevista un’apertura straordinaria della Borsa del Libro organizzata dalla S.M.S. Fratellanza Militari in Congedo. L’esposizione si terrà nei locali della Cascina del Racconto, in Via Bonzanigo 46 ad Asti, con i seguenti orari: 10-13 e 16-19.

Ad attendere gli appassionati di lettura, centinaia e centinaia di libri sui più diversi generi: romanzi italiani e stranieri, thriller, gialli, storia, storia di Asti, politica, religione, umorismo, libri per bambini, tempo libero, enogastronomia, turismo, arte. Ogni libro potrà essere preso con un’offerta minima a partire da 1 – 2 Euro se non diversamente indicato.

Per accedere alla Borsa del Libro è necessario rispettare tutte le normative della vigente legislazione anti Covid”