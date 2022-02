Asti, un messaggio di fiducia e speranza nel futuro con la “Camminata della ripartenza”

L’Enasco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio, e l’Associazione 50&Più organizzano la Camminata della Ripartenza, “dallo sport la partenza della ripartenza”, con la partecipazione dei Marciatori Astigiani e gli Ambasciatori dello Sport di Asti. L’evento è in programma domenica 13 marzo 2022 ed è stata presentata oggi, venerdì 25 febbraio, presso la sede di Confcommercio.

La “Camminata della ripartenza” vuole essere una manifestazione collettiva di fiducia e di speranza per il futuro, dopo le difficoltà del Covid-19 che ci ha colpito duramente. La fiamma portata dai Tedofori che si daranno il cambio lungo il percorso è un ulteriore segno di questa fiducia e di questa speranza.

PROGRAMMA DELLA CAMMINATA (Km 5,5)

Dopo il saluto del Sindaco Maurizio Rasero, seguirà la benedizione del Vescovo di Asti e l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte del trombettista astigiano Mauro Pavese. Di seguito l’accensione della fiaccola: Paolo Cavaglià, speaker ufficiale della manifestazione consegnerà la fiaccola al primo Tedoforo, Michele Narciso, the darà il via alla camminata.

La Manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Servizio di ambulanza al seguito.

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 6 marzo 2022 a: piero.fassi@gmail.com -tel. 3334220416 oppure paolocavaglia@alice.it-tel. 338 7551108 Indicando: Nome e Cognome; Città; Gruppo Per informazioni: Piero Fassi-tel. 333 4220416

Si applicherà il protocollo Covid-19 in vigore al momento della manifestazione. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone e cose prima, durante e dopo l’evento.

Responsabile organizzativo: ASSOCIAZIONE 50&Più – Ascom Confcommercio Asti

Con l’iscrizione ogni partecipante dichiara la propria idoneità fisica alla pratica podistica.

Ritrovo: DOMENICA 13 MARZO ORE 8,30 presso Campo scuola Pa1azzetto dello Sport – via Gerbi – PARTENZA ORE 10.00

Iscrizioni: Euro 5,00; bambini fino a 10 anni gratis

La camminata è aperta a tutti. Ai primi 250 iscritti verrà consegnato uno zainetto con prodotti alimentari; agli altri una delle bottiglie di vino offerte dal Consorzio dell’Asti DOCG e dal Consorzio del Barbera d’Asti DOCG.

PERCORSO

PRIMA FRAZIONE: Palazzetto dello Sport – piazza Torino – viale Partigiani -piazza Lugano – piazza Vittorio Veneto (ASTI NORD). Qui avverrà il primo cambio di Tedoforo: Angelo Marchione.

SECONDA FRAZIONE: piazza Vittorio Veneto – corso Dante – corso Alfieri (incontro con la Fanfara dei Bersaglieri) – Battistero di San Pietro. (ASTI EST); Secondo cambio di Tedoforo: Mario Gerbi.

TERZA FRAZIONE: Battistero – via Calosso – corso alla Vittoria – portici Palazzo Provincia – piazza Liberta – portici di Corso Einaudi – piazza Marconi (ASTI SUD);Terzo cambio di Tedoforo: Gianfranco Chiaranda.

QUARTA FRAZIONE: piazza Marconi – via Cavour – piazza Statuto (secondo incontro con la Fanfara dei Bersaglieri) – piazza San Secondo-Corso Alfieri – via Goltieri – via Borgnini – Piazza Cattedrale – via Caracciolo – piazza Cairoli Santa Caterina -via Pollenzo – Palazzetto dello Sport via Gerbi (ASTI OVEST).

Inoltre, ad ogni iscritto verranno consegnati l’attestato di partecipazione e un cappellino. Al termine della manifestazione, si procederà al sorteggio di buoni cena/pranzo per due persone presso i seguenti ristoranti:

BANDINI-Portacomaro (AT)-Via Cornapa, 135-tel. 014199252

CA’ VITTORIA -Tigliole (AT) – Via Roma, 13 – tel. 014167713

CANNON D’ORO-Cocconato (AT) – Piazza Cavour, 21 -tel. 0141 907794

IL BAGATTO-Grazzano Badoglio (AT)- P.zza Cotti,17- tel. 0141925110

IL CASCINALENUOVO – Isola d’Asti (AT) – S.S. 231 – tel. 0141 958166

LA BRAJA- Montemagno (AT)-Via S. Giovanni Bosco, 11 -tel. 3311799615

LA FIORAIA-Castello d’Annone (AT) -Via Mondo, 25 -tel. 0141 401106

MARIUCCIA-Tigliole (AT) – Strada Pratomorone,23-te1.0141667318

MILLE RESTAURANT-Torino (TO)-Via dei Mille, 18-tel. 011 1976 0596

SAN MARCO- Canelli (AT)—Via Alba, 136 -tel. 0141 823544