Asti, riparte il Teatro Scuola: il cartellone degli spettacoli

Il Teatro Alfieri, nell’ambito delle attività culturali offerte alla Città, annovera da diversi anni anche il progetto di Teatro Scuola che, attraverso le istituzioni scolastiche, propone alle giovani generazioni uno strumento didattico quale il teatro per integrare l’esperienza scolastica con una modalità creativa, volta ad abbattere barriere territoriali, culturali e sociali posizionandosi opportunamente accanto a percorsi culturali e di didattica tout court e rispondendo all’esigenza propria del teatro che è quella del “fare”, del “vedere” e del “rifletterci su” come occasione di crescita, di dialogo e di recupero emotivo in un’ottica di benessere relazionale.

La proposta del Teatro Scuola 2022, dal 15 febbraio al 5 aprile, si realizza a seguito dell’approvazione del D.L. n. 127/2021 che ha sbloccato lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti.

In questo delicato periodo l’Amministrazione comunale intende offrire opportunità alle giovani generazioni integrando l’esperienza scolastica con un progetto di condivisione, confronto e dialogo tra la scuola ed il teatro che, d’intesa, mirano ad avvicinare i ragazzi ai linguaggi artistici ed espressivi come forma di conoscenza e di confronto con gli altri e con il mondo.

Un’azione fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale è stata quella di instaurare un rapporto di stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Asti per garantire il massimo coinvolgimento istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado della provincia astigiana al fine di sostenere l’azione didattica del teatro tra le giovani generazioni. La scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di ammodernamento e di adeguamento che attiene agli assetti ordinamentali, ai contenuti ed alle finalità dell’offerta formativa e prevede l’instaurazione di nuovi rapporti di confronto, di collaborazione ed interazione con livelli istituzionali, soggetti, organi, associazioni a vario titolo interessati e competenti. L’esercizio del diritto allo studio, con particolare riferimento agli studenti della scuola secondaria superiore, si traduce anche nella possibilità, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di

ciascuno studente, di fruire di attività di carattere culturale ed educativo presenti sul territorio, quali quelle fornite dal Teatro Alfieri di Asti.

La valenza e l’importanza della pratica teatrale nelle scuole è stata affermata dal Protocollo d’Intesa relativo all’educazione al teatro, del 6 settembre 1995, siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Spettacolo, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Ente Teatrale Italiano.

A tal proposito dal mese di ottobre 2019 si sono ufficializzati diversi incontri tra i referenti del civico Teatro Alfieri e l’U.S.T. di Asti al fine di analizzare dettagliatamente i fabbisogni delle scuole di ogni ordine e grado per meglio costruire, in un’ottica condivisa, un cartellone di spettacoli teatrali che meglio corrispondessero ai programmi didattici ed a temi sensibili per le giovani generazioni. Sono state coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado attraverso l’U.S.T. di Asti per individuare insegnanti sensibili che volessero portare voce ed esperienza per condividere esigenze e obiettivi.

È stato così costituito un “comitato tecnico” coordinato da referenti del civico Teatro Alfieri e U.S.T. di Asti a cui hanno aderito venti insegnanti appartenenti a scuole della provincia astigiana di vario ordine e grado. Durante una serie di incontri, attraverso confronti e questionari, sono emersi elementi importanti che hanno permesso di delineare un cartellone di spettacoli di teatro scuola aderenti alle aspettative.

Il lavoro concertato e’ stato possibile grazie alla firma nel mese di ottobre 2019 di un Protocollo d’Intesa della durata triennale tra il Dott. Leonardo Filippone – Dirigente UST di ASTI e il sindaco Maurizio Rasero. I soggetti firmatari del suddetto protocollo hanno inteso sostenere la diffusione di occasioni culturali ed educative tra gli studenti di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, per l’intero periodo di permanenza nel sistema scolastico, anche al di là delle attività didattiche e di apprendimento che si svolgono all’interno delle istituzioni scolastiche.

L’obiettivo prioritario è, in definitiva, promuovere e sviluppare i rapporti tra il mondo dello Spettacolo e la Scuola, onde contribuire alla conoscenza della fenomenologia dello Spettacolo, significativa componente per la formazione e la specializzazione dei docenti e per la maturazione di una coscienza critica negli studenti.

Teatro Scuola è un progetto di condivisione, confronto e dialogo tra la scuola ed il teatro che, d’intesa, mirano ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici ed espressivi come forma di conoscenza e di relazione con gli altri e con il mondo. Il ‘fare teatro nella scuola’ riveste una notevole importanza per la propensione ad essere una reale lente d’ingrandimento delle tendenze di pensiero dei giovani e dei loro educatori. Un’educazione al teatro e alla teatralità impone una visione pedagogica del ‘fare’, anche attraverso la visione degli spettacoli di teatro professionale

che diventa la naturale e giusta sintesi/verifica di un percorso di crescita sociale e culturale.

Gli spettacoli del cartellone 2021/2022, condivisi con i referenti delle scuole, diventano un momento fondamentale di proposta culturale, per completare il processo del fare e del vedere, cui le scuole potranno aderire in piena autonomia.

La programmazione teatrale che viene proposta nell’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di I° grado e alla Scuola Secondaria di II° grado è frutto del lavoro di coordinamento della Fondazione Piemonte dal Vivo condividendo le linee progettuali dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani del Piemonte (sistema di promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo rivolto alle nuove generazioni) dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Asti in collaborazione con il

Teatro degli Acerbi.

Quest’anno gli spettacoli vengono realizzati presso il civico Teatro Alfieri, spazio culturale che offre servizi in totale sicurezza applicando la normativa vigente in merito alle regole anti covid. All’interno della programmazione del Teatro Scuola in un’ottica di fidelizzazione di nuovi pubblici. Di grande valore aggiunto è il Progetto PATRIC (Polo Astigiano per il Teatro di Ricerca e Innovazione Contemporaneo) di cui il maggior sostenitore e’ la Compagnia San Paolo nell’ambito del bando “Art Waves”.

Attraverso PATRIC si è voluto mettere in rete quella parte di sistema teatrale attivo nella ricerca di dinamiche innovative e di coinvolgimento di nuovi pubblici, riunendo il Comune di Asti (Festival AstiTeatro), Associazione CRAFT (Spazio Kor), Teatro degli Acerbi (Patric New) e Magdaclan (Mon Circo). Giunto al quarto anno di attività PATRIC vuole crescere e creare un rapporto più intimo con i suoi spettatori, ascoltandoli e approfondendo una relazione di fiducia e di scambio.

Per l’edizione 2022 i linguaggi teatrali di PATRIC saranno molteplici ma più chiari e distinti tra le varie componenti. Per chi ci conosce già e chi ci conoscerà possiamo garantirvi che sarà sempre più facile e divertente partecipare, esprimersi, essere coinvolti e contribuire attivamente alla crescita di PATRIC, come polo teatrale astigiano.

PROGRAMMA TEATRO SCUOLA 2021/2022

SCUOLA PRIMARIA

Mercoledì 9 marzo 2022 ore 11:00

SONATA PER TUBI di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria Scenografie Ferdinando D’Andria Compagnia Nando e Maila ETS.

Con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Lunedì 14 marzo 2022 ore 11

PIPPI CALZELUNGHE di Astrid Lindgren.

Traduzione di Sagitta Alter e Carlotta Proietti. con Maria Vittoria Barrella, Marta Marchi, Sara Rosa Losilla regia di Chiara Benedetti e Giuseppe Amato Con la collaborazione di Klaus Saccardo ariaTeatro, Teatro delle Garberie e

Teatro della Tosse – Fondazione Luzzati

Martedì 22 marzo 2022 ore 11

A PIEDE LIBERO di e con Francesco Micca, Marco Andorno regia Aldo Pasquero Giuseppe Morrone Faber Teater in collaborazione con Associazione culturale LAQUP

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 11

NELLA RETE Testo e regia Renata Coluccini in scena Marta Mungo, Gabriele Bajo, Benedetta Teatro del Buratto

Giovedì 17 marzo 2022 ore 11

TRE Con Simone Benelli, Francesco Fontana, Giulia Mattola Regia e drammaturgia Marta Abate e

Michelangelo Frola ScenaMadre Co-Produzione Gli Scarti

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Martedì 15 febbraio 2022 ore 11

GUIDO SUONAVA IL VIOLINO liberamente tratto dal racconto “Un violino” di Nicoletta Fasano Testo e regia di Patrizia Camatel Con Elena Formantici Casa degli alfieri/ARTEPO (ARchivio TEatralità POpolare) in collaborazione con ISRAT – Istituto per La Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Asti

Martedì 5 aprile 2022 ore 11

DANTE TRA LE FIAMME E LE STELLE di e con Matthias Martelli con la consulenza storico-scientifica del professor Alessandro Barbero Regia Emiliano Bronzino Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Teatro Stabile

Di Torino – Teatro Nazionale

BIGLIETTI

Il biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli è di € 5,00. Ingresso gratuito per insegnanti e accompagnatori.

Programma completo e scaricabile su www.comune.asti.it e sul sito www.teatrodegliacerbi.it

PRENOTAZIONI

Informazioni e prenotazioni tramite modulo di prenotazione scaricabile sui siti: www.comune.asti.it

oppure www.teatrodegliacerbi.it

tel. 3518978847 lunedi / venerdì orario 9-13 / 14-17 teatrodegliacerbi@gmail.com .