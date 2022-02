Asti, nuovo questionario per la rilevazione del “Gradimento menù invernale” delle mense scolastiche

Come anticipato lo scorso 7 febbraio con il comunicato stampa congiunto a firma del Sindaco, dell’Unità Operativa Mensa del Comune di Asti e della Commissione Mensa Cittadina, in cui era concordato nell’intento di procedere con un nuova valutazione di gradimento del menù invernale attualmente in uso, da diffondere verso metà febbraio e con il monitoraggio di gradimento del servizio di ristorazione a fine anno scolastico, a partire da oggi, venerdì 25 febbraio, inizierà la somministrazione del nuovo questionario per la rilevazione del “Gradimento menù invernale” da somministrare a genitori e figlie fino al termine ultimo del 6 Marzo 2022.

“Il presente questionario è pertanto rivolto a Voi, genitori dei bambini della scuola d’infanzia e primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, che siete invitati a rispondere con la massima libertà in quanto il questionario è anonimo ed eventuali annotazioni o suggerimenti utili al miglioramento del servizio mensa possono essere date utilizzando lo spazio finale.

Il questionario attuale ha lo scopo di indagare il gradimento da parte degli alunni delle portate del menù invernale, suddivise per tipologia: primi, secondi, contorni, ecc. Si richiede pertanto necessariamente la collaborazione genitori/figli nella scelta della risposta sul gradimento delle singole portate nel periodo di somministrazione del Menù invernale, in vigore dal 15 Novembre 2021 e ancora in corso.

La finalità è quella di valutare il gradimento dei pasti da parte dei bambini e dei ragazzi, anche in previsione della predisposizione del prossimo Menù primaverile e delle proponende attività di educazione alimentare.

Certi di un Vostro positivo riscontro, nella consapevolezza della Vostra responsabilità nel giudizio e nella scelta del percorso da intraprendere e nell’esclusivo interesse dei nostri bambini e ragazzi, al fine di migliorare ulteriormente il servizio, Vi ringraziamo per la collaborazione” si legge nella lettera a firma del Sindaco, dell’Assessore all’Istruzione e della Commissione Mensa Cittadina.

Tutti i dettagli e il link per scaricare e compilare il questionario sulla pagina facebook della commissione mensa https://www.facebook.com/CommissionemensacittadinaAsti