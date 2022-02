Asti, Mariangela Cotto incontra i rappresentanti dei Centri Sociali per anziani

Nella mattinata di martedì 15 febbraio presso la Sala riunioni di Palazzo Mandela, l’assessora alle Politiche Sociali Mariangela Cotto e il dirigente Roberto Giolito hanno incontrato i rappresentanti dei tre Centri Sociali per anziani

del Comune.

Del Centro Sociali per Anziani Carla Camotto con sede in P.zza Manila, 2 erano presenti Piermaria Nosenzo e Giuseppe Nosenzo, del Centro “Fili d’Argento”con sede in Via Monti, presenti Cervellino Raffaella e Giordano Alfredo mentre per il Centro “Amici Miei” con sede in via C.A. Dalla Chiesa ,22 presenti Rollo Cristina e Armando Carniato.

Inoltre all’incontro ha preso parte il sig. Mortara Fulvio dell’Associazione Parkinson Asti ( A.P.A.) con l’intento di conoscere le realtà dei Centri per concordare la possibilità di utilizzare alcuni locali delle sedi per organizzare corsi di ginnastica dolce specifici per le persone con Parkinson.

L’assessora ha presentato l’iniziativa inerente ad uno “scambio di libri” proposta dall’Associazione Il Dono del Volo, con cui creare una rete di scambio di libri tra le varie sedi dei Centri al fine di promuovere spazi culturali e sociali attraverso la lettura, invitando i presenti a partecipare e mettersi in contatto con la Banca del Dono per far partire l’iniziativa.

L’incontro è stato occasione per ribadire che il progetto “Anziani in movimento” è partito con l’adeguamento degli abbonamenti dei Bus per gli Over65 ( €7,00 mensile e €84,00 annuale )ma che deve essere animato da proposte da parte di coloro che si occupano di organizzare il tempo libero per gli anziani e tra i protagonisti molto attivi sono i Centri sociali per anziani del Comune che operano in questo senso da circa trent’anni.

Cotto in aggiunta informa che con proposta di Giunta passerà nei prossimi giorni in Consiglio “l’Istituzione del Garante dei Diritti degli Anziani”. “Dopo due anni di chiusura causa pandemia dei centri Sociali per anziani – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Cotto – l’intento di questa amministrazione è quella di promuovere iniziative che agevolino la ripresa delle attività e supportino con campagne di sensibilizzazione eventuali nuovi tesseramenti”.